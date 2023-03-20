الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رابط الاستعلام عن
رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

زاد البحث عن رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي للإطلاع على تفاصيل المؤمن عليه، وفي هذا التقرير نعرض لكم رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وخطوات الاستعلام.

 

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الموجود هنا.

الضغط على بدء الخدمة 
تفتح صفحة جديدة 
يتم كتابة الرقم القومي 
الاسم الأول للأم باللغة العربية 
الضغط على مربع انا لست برنامج روبوت 
ثم الضغط على إرسال الطلب 

 يكون لكل مواطن عامل بأجر رقم تأميني خاص به والذي يحصل عليه وفقا للقانون والقرار الوزاري  اللذان ألزما صاحب العمل أنه عند إلتحاق عامل بالمنشأة لديه أن يتقدم باستمارة إشتراك عامل لمكتب التأمينات المختص وتتمثل أهمية هذه الإستمارة في أنها تأكيد لحصول العامل على حقه في التأمين وتدرج بيانات هذه الاستمارة على قاعدة معلومات الحاسب الآلي و تؤثر في ربط المنشأة وحساباتها لدى الصندوق.

 

بعد استيفاء البيانات والأوراق المطلوبة للتعيين يمكن للموظف التوجه إلى قسم المعلومات بالمكتب المختص ليقوم بمراجعة البيانات الموجودة بالاستمارة و الإستعلام عن الرقم التأميني وإعطاء العامل رقم تأميني في  حالة عدم سابقة تسجيله.
 

خدمات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 

يقوم دورها بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمستحقين عنهم

حيث توفر الحماية الاجتماعية للقوي العاملة في مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي.
صرف الحقوق التأمينية فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل.

وصرف تعويض عن الاجر المستحق خلال فترات العجز الجزئي المؤقت نتيجة إصابة عمل أو نتيجة مرض ونفقات الانتقال لجهة العلاج وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص، وصرف تعويض البطالة المستحق خلال فترات التعطل عن العمل.​

 

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

منذ يناير الماضي تم تطبيق زيادة جديدة في أجر الاشتراك التأميني ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.

وبتطبيق هذا  القرار الجديد يصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته اعتبارًا من شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيها في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

استعلام عن الرقم التأميني الهيئة القومية للتامين الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الرقم التامينى بالرقم القومى الرقم التأميني رابط الاستعلام عن الرقم التأميني رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي رابط الاستعلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

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