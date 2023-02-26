خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي إلكترونيًا

الرقم التأميني يهم شريحة كبيرة من العاملين في القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال بالدولة، ولذلك ​ألزم القانون صاحب العمل أي كان نوعه أنه عند إلتحاق عامل بالمنشأة أو المؤسسة المملوكة له يجب أن يقدم استمارة إشتراك عامل لمكتب التأمينات المختص وبمقتضاها يحمل العامل رقم تأمين.

أهمية استمارة الرقم التأميني

وتتمثل أهمية استمارة التأمينات أنا تضمن حصول العامل على حقه في التأمين وتدرج بيانات هذه الاستمارة على قاعدة معلومات الحاسب الآلي و تؤثر في ربط المنشأة وحساباتها لدى صندوق التأمينات الاجتماعي، التي توضح حصوله على تأميناته الاجتماعية عند تسريحه من العمل أو التقاعد.

وفي إطار التسهيل على العاملين في الوظائف والقطاعات المختلفة أتاحت هيئة التأمينات الاجتماعية للشخص المؤمن عليه في أي وظيفة أن يستعلم عن الرقم التأميني وكافة المعلومات، عن طريق خدمة الخط الساخن عبر الرقم التالي: 16217 الأمر الذييدخر للمستعلم الوقت والجهد.

وفي السطور التالية يقدم "الدستور" كل ما يريد الموظف عن خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، والاستعلام عنه إلكترونيًا .

الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي إلكترونيًا.

توفر هيئة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي، وذلك في إطار خطة الدولة لميكنة العديد من الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مكاتب التأمينات الاجتماعيةوذلك لعدم التزاحم وتوفير الوقت والجهد على المستلم إذ يتمكن يستطيع المؤمن عليه الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بمدة الاشتراك وغيرها من الخدمات الأخرى.

ويمكن للمعين سواء في القطاع الخاص أو الجهاز الإداري للدولة استخدام رابط الاستعلام عن الرقم التأميني عبر الدخول على هذا الرابط

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من الدخول عبر هذا الرابـــــط.

اختيار خدمة ” الاستفسار عن الرقم التأميني بالرقم القومي” من الشاشة الرئيسية.

الضغط على بدء الخدمة.

كتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانة الخاصة بها الممثلة في الرقم القومي، اسم الأم.

الضغط على “أنا لست روبوتًا”.

الضغط على “إرسال” ، لتظهر على الفور كافة البيانات المتعلقة بالرقم التأميني.