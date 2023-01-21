السبت 21 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني «برنت التأمينات» بالرقم القومي

التأمينات
التأمينات

يتسأل الكثير من المواطنين عن خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني، والخدمات التأمينية مثل «برنت التأمينات» والذى يستعرض مدد الاشتراك في مختلف العمل والرواتب وموقف شراء المدة التأمينية و الحصول على هذا الرقم أمر ضروري قبيل التعيين في القطاع العام والخاص، وهو يهم المواطن للتأكد من قانونية وضعه في العمل.

خطوات الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

يستطيع المواطن الاستعلام عن الرقم التأميني مباشرة من خلال رابط الاستعلام عن الرقم التأميني باتباع الخطوات الآتية:

خطوات طلب استعلام عن الرقم التأميني 2023

  • إدخال الرقم القومي.
  • ادخال اسم الأم الأول مكتوبًا باللغة العربية.
  • وضع علامة في مربع أنا لست ربوت.
  • الضغط على «إرسال الطلب».
  • الاستعلام عن برنت التأمينات ومدد الاشتراك وشراء المدة بالرقم التأميني
  • على المستعلم التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية حتى يمكنك الاستعلام عن برنت التأمينات.
  • الدخول مباشرة للاستعلام عبر رابط الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة.

أهمية الرقم التأميني " برنت التأمينات"

ويقدم الرقم التأميني أو  برنت التأمينات المرتب ومدد الاشتراك في مختلف الشركات، وسبب إنهاء الخدمة في كل شركة، موقف الإشتراك الحالي وقيمة مرتب المؤمن عليه، وموقف حالة شراء المدة إن وجدت.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وقيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك

طريقة التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

يتطلب الاستفادة من معظم خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ما عدا الرقم التأميني التسجيل على موقع الهيئة من خلال هذا الرابط التسجيل على موقع التأمين الاجتماعي.

  • يحتاج التسجيل إدخال البيانات الآتية: اسم المستخدم، واسم الأب، واسم الجد، واسم العائلة.
  • الخطوة الثانية:  إدخال اسم الأول للأم باللغة العربية، الرقم القومي.
  • الخطوة الثالثة:  إدخال الرقم التأميني، العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني، وإعادة إدخال البريد الإلكتروني.
  • الخطوة الرابعة: إدخال رقم الموبايل والبريد الإلكتروني، إدخال كلمة سر، وإعادة إدخال كلمة السر.
  • أخيرًا: قبل إنهاء التسجيل يحتاج المستعلم الضغط على مربع أنا لست برنامج روبوت، ثم الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، أخيرًا الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

تستطيع تسجيل الدخول المباشر على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن طريق كتابة الرقم القومي واسم المستخدم بعد الدخول مباشرة على رابط تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الرقم التأميني برنت التأمينات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التأمين الاجتماعي

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رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي وقيمة الحد الأدنى لأجر الاشتراك

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وائل لطفي

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