الجمعة 10 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى 2023.. موقع الهيئة العامة للتأمينات

الاستعلام عن الرقم
الاستعلام عن الرقم التأمينى

ننشر لكم رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023، حيث تتجه مؤشرات البحث عبر المحرك العالمي “جوجل”، لمعرفة الرقم التأميني على موقع الهيئة العامة للتأمينات والبحث عن أهم خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، ويشمل البحث الرقم التأميني وبرنت التأمينات.  

ويشمل بيانات الرقم التأميني وبرنت التأمينات مدد اشتراك العامل المقدم من موقع التأمينات الاجتماعية وعدد سنوات الخدمة والوظيفة والمرتب الذي يحصل عليه العامل الذي تم التأمين عليه.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني.. موقع الهيئة العامة للتأمينات 

ويمكن الاستعلام عن الرقم التأميني أو القومي عن طريق الدخول على الرابط التالي (من هنا).

وعندما يتم الاستعلام عن الرقم القومي يتم إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا واسم الأم، ثم وضع علامة في مربع أنا لست روبوت، والضغط على مفتاح إرسال الطلب.

وتعلن الهيئة العامة للتأمينات قائمة مدد الاشتراك التأميني في جميع المصانع والشركات قطاع عام وخاص وحكومة وأن أسباب إنهاء الخدمة في كل الشركات والرواتب وآخر عمل وشراء المدد من عدمه.

وعندما تبحث عن الرقم التأميني لابد من  الدخول للاستعلام عن برنت التأمينات وهو  الإشتراك على موقع التأمينات الإجتماعية.

التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

ومن أجل تسجيل العامل أو الموظف لابد من إدخال اسم المستخدم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة وكذلك الاسم الأول للأم باللغة العربية.

ولابد من إدخال الرقم القومي وكذلك العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني وتأكيد إدخال البريد الإلكتروني، ووسيلة الاتصال، سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، ثم كلمة السر، وإعادة إدخال كلمة السر، والضغط على مربع أنا لست برنامج روبوت، ثم وضع علامة في مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

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رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى و«برنت التأمينات» والعلاوت الخمس

ويمكن الاستعلام عن موقف العلاوات الخمسة، من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط الخاص بالهيئة. 

وقالت وزارة التأمينات أن الاستعلام عن الرقم التأميني يجب أن تكون مسجلًا على موقع التأمينات الإجتماعية، وإدخال الرقم القومي واسم الأم الأول، ثم وضع علامة داخل مربع أنا لست روبوت.

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رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى و«برنت التأمينات» والعلاوت الخمس

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رئيس التحرير

وائل لطفي

المهام الخمس للشركة المتحدة

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