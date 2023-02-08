رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى و«برنت التأمينات» والعلاوت الخمس

يتسأل الألاف من الموظفين سواء في القطاع العام أو الخاص عن كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني أو برنت التأمينات لمعرفة وضعهم الوظيفي ومدى قانونية عملهم في الجهات المنتسبين إليها كذلك معرفة موعد تنفيذ العلاوات الخمس، من هنا يأتي البحث عن كيفية الاستعلام عن الرقم التأميني في صدارة محركات البحث في مصر.

الاستعلام عن برنت التأمينات والرقم التأميني

في إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات للقراء نقدم في السطور الأتية أهم خدمات موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: وهي الرقم التأميني و«برنت التأمينات» أو مدد الاشتراك، والاستعلام عن العلاوات الخمس.

الاستعلام عن الرقم التأميني و«برنت التأمينات» والعلاوات الخمس (خطوة بخطوة)

ويحدد بيان مدد الاشتراك أو برنت التأمينات المقدم من موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية عدد سنوات العمل وجهات العمل والوظيفة والراتب الذي يتقاضاه المؤمن عليه.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

تستطيع الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال الدخول على الرابط التالي:

ويتم إدخل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا وإسم الأم باللغة العربية، ثم وضع علامة في مربع أنا لست ربوت، والضغط على مفتاح إرسال الطلب.

الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.. برنت التأمينات

تستطيع الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمينات الإجتماعية أو برنت التأمينات من خلال الدخول على رابط الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة بكل مدة من الرابط التالي:

ويعرض البيان قائمة مدد الإشتراك التأميني في مختلف الشركات وسبب إنهاء الخدمة في كل شركة والراتب المؤمن عليه، وآخر شركة، وموقف شراء المدة.

ويتطلب الدخول للاستعلام عن برنت التأمينات الإشتراك على موقع التأمينات الإجتماعية.

خطوات التسجيل على موقع التأمينات الاجتماعية

يتم التسجيل على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:

يتطلب التسجيل إدخال اسم المستخدم واسم الأب واسم الجد واسم العائلة وكذلك الاسم الأول للأم باللغة العربية.

ويتطلب أيضًا إدخال الرقم القومي والرقم التأميني وكذلك العنوان والبلد ورقم الموبايل والبريد الإلكتروني وتأكيد إدخال البريد الإلكتروني، ووسيلة الاتصال، سواء الموبايل أو البريد الإلكتروني، ثم كلمة السر، وإعادة إدخال كلمة السر، والضغط على مربع أنا لست برنامج ربوت، ثم وضع علامة في مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

يتم تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي باسم المستخدم وكلمة السر عبر الرابط التالي:

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس

يمكن الاستعلام عن موقف العلاوات الخمس من خلال الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عبر الرابط التالي:

ويتطلب الاستعلام أن تكون مسجلًا على موقع التأمينات الإجتماعية، وإدخال الرقم القومي واسم الأم الأول، ثم وضع علامة داخل مربع أنا لست روبوت والضغط على إرسال طلب.