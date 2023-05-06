خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم

خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك فى التأمينات الإجتماعية للموظفين المؤمن عليهم من المواضيع التي يهتم شريحة كبيرة من المواطنين بالبحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

"الدستور" تستعرض جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

نشرت الصفحة الخاصة بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي خطوات الاستعلام عن مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية للمواطنين المؤمن عليهم.

خطوات الاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمينات الإجتماعية

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية من خلال الضغط على هذا الرابطhttps://nosi.gov.eg/ar/Services/pages/info/getallperiodsinfo.aspx

الضغط على أيقونة "استعلام" والخاصة بالاستعلام عن مدد الاشتراك فى التأمينات الاجتماعية.

الضغط على الأيقونة الخاصة بكلمة " بدء الخدمة".

كتابة الرقم القومي الخاص بالموظف المؤمن عليه.

- كتابة كلمة المرورإذا كان الموظف له حساب على الموقع، ثم الضغط على الزر الخاص بكلمة "تسجيل الدخول".

في حالة عدم وجود حساب يقوم المؤمن عليه بإنشاء حساب له.

يقوم المستعلم بكتابة الأسم الأول له واسم الأب، ثم اسم الجد من خلال الخانات المخصصة لذلك.

كتابة العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- ثم كتابة اسم العائلة واسم الأم من خلال الخانات التي تظهر أمام السمتعلم وتطلب ذلك.

كتابة اسم البلد والبريد الإلكتروني للشخص المراد الاستعلام عنه.

- في النهاية الضغط على أيقونة "تسجيل" لتسجيل كلمة المرور للشخص المستعلم.

وكانت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية قامت بإتاحة عدة خدمت إلكترونية مختلفة المهام لخدمة المواطنين المؤمن عليهم، وكذلك لخدمة أصحاب المعاشات لتسهيل الكثير من الإجرءات الروتينية عليهم في حال رغبة أحدهم الحصول على خدمة من الهيئة.

الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

-الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه.

- الاستعلام عن رصيد حساب مركبة أو أكثر للمالك.

- الاستعلام عن رصيد حساب سيارة.

- الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج.

- الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد.