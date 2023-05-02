الثلاثاء 02 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لليوم الثانى.. التأمينات تواصل صرف معاشات مايو

تأمينات
تأمينات

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر مايو، لليوم الثاني على التوالي، عبر ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، المنتشرة في جميع محافظات مصر.

 وأكدت الهيئة أن عدد المستفيدين من هذه الزيادة يقارب 11 مليون مواطن بتكلفة سنوية تبلغ 55 مليار جنيه شهرياً وأن تكلفة تبكير صرف الزيادة نحو 14 مليار جنيه، وذلك عن أشهر أبريل ومايو ويونيو.

الرقم التأمينى 

وأشارت إلى أنه يتم الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال عدة خطوات وهى:-

اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومي.

الضغط على ​​بدء الخدمة.

يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومى للمستعلم، والاسم الأول للأم.

يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.  

بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

عدد أصحاب المعاشات

وقالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بلغ 10 ملايين و885 ألفًا و757 شخصًا.

وأضافت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن عدد منافذ صرف المعاشات بلغ 9 آلاف و480 منفذًا، وبلغ عدد المؤمن عليهم 14 مليونًا و288 ألفًا و762 شخصًا.

 تغيير بيانات المنشآة​ 

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنه يمكن لصاحب العمل تغيير بيانات المنشأة​ من خلال إخطار مكتب الهيئة المختص بالنموذج رقم 12 المرفق باللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع أي تغيير في البيانات والمستندات المقدمة منه.

خطوات الخدمة

وأضافت الهيئة القومية عبر موقعها الإلكتروني، أن هناك عددا من الخطوات لتغيير بيانات المنشأة وهى:-

  1. إنشاء فرع جديد تابع له.
  2. تغيير صفة صاحب العمل من ملكية عامة إلي ملكية خاصة أو العكس.
  3. تغيير نوع النشاط.
  4. تغيير العناوين وأماكن العمل.
  5. التغيير في نماذج التوقيعات أو تغيير الأختام أو فقدها.
  6. تغيير الكيان القانونى للمنشأة.
  7. تغيير المدير المسئول.
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