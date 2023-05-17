الأربعاء 17 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني

الرقم التأميني 
الرقم التأميني 

الرقم التأميني لأي مواطن عامل هو الأهم بالنسبة له لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، ولكل مواطن رقم تأميني واحد مثله مثل البصمة، حيث يتم تخصيص رقم للفرد محور نظام التأمين الاجتماعي بطريقة تسلسلية ليكون لكل مواطن رقم تأميني واحد فقط يستمر معه حتى استحقاق المعاش.
 ويكثر البحث دائما عن رابط وخطوات الاستعلام عن الرقم التأميني لكل مواطن لذا يقدم موقع الدستور خطوات ورابط الاستعلام عن الرقم التأميني.

رابط الاستعلام عن الرقم التأميني 2023

يمكن الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية الموجودة في هذا الرابط

تظهر صفحة مكتوب عليها 
طلب استعلام عن الرقم التأميني 
برجاء إدخال البيانات الشخصية 
الرقم التأميني 
الاسم الأول للأم باللغة العربية 
الضغط  على مربع انا لست برنامج روبوت
ثم إرسال الطلب 

مع العلم أنه في حالة استخراج الرقم التأميني لأول مرة يتم التوجه الي أقرب منطقة تأمينية أو مكتب تأميني بشهادة الميلاد المُميكنة وبطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية وتقديم طلب للموظف المختص لاستخراج رقم تأميني.

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى بالرقم القومى بعد رفع الحد الأدنى للأجور

رابط الاستعلام عن الرقم التأمينى 2023.. موقع الهيئة العامة للتأمينات

زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني 

منذ يناير الماضي تم زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 1700 جنيه بدلًا من 1400 جنيه، كذلك تم زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى ليكون 10900 جنيه بدلًا من 9400 جنيه.
 وجاءت هذه الخطوة إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعية بهدف تحسين قيمة معاشات المؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم واستحقاق المعاش، وبذلك أصبح الحد الأدنى لمعاش المنتهى خدمته في شهر يناير 2023 مبلغ 1105 جنيهات في حين يبلغ الحد الأقصى للمعاش 8720 جنيها.

التأمين على العمالة غير المنتظمة 

يمكن التأمين على فئات القوى العاملة من فئة العمالة غير المنتظمة  ​ومد الحماية التأمينية لهم، من خلال التقدم بالنموذج رقم ( 1 ) إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرة نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات التالية:

صورة شهادة الميلاد المميكنة.

صورة بطاقة الرقم القومي.

طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

للحصول على النماذج السابق ذكرها في طلبات التأمين على فئة العمالة غير المنتظمة 
يمكن تحميلها من موقع هيئة التأمينات الاجتماعية من هنا

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