الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2023

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة ٢٠٢٣ من المواضيع التى يهتم شريحة كبيرة من الموطنين من البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة الغير منتظمة ٢٠٢٣

1. أصحاب العقارات المبنية الذين يقل نصيب الدخل السنوى لكل فرد منهم عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

2. عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم: «منادو السيارات، الباعة الجائلين، موزعو الصحف والفئات المماثلة والحرفيين» من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

3. العاملين بعلوم القرآن الكريم من محفظو وقراء القرآن الكريم .

4. جميع خدم المنازل ومن فى حكمهم هم من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

5. المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

6. العمال المؤقتون في الزراعة من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

7. العمال في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

8. العاملون في المناحل من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

9. حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان ملاكا أو مستأجرين من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

10. عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضمن فئات منحة العمالة الغير منتظمة 2023.

خطوات تسجيل بيانات العمالة الغير المنتظمة 2023

1. الدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة القوى العاملة من خلال الضغط على هذا الرابط

https://mom.manpower.gov.eg/

- الضغط على الزر الخاص بـ"العمالة غير المنتظمة"

- كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة ومنها: «الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – الاسم حتى الاسم الرابع- المهنة – الموقف من التجنيد – الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل».

3. الضغط على كلمة "تسجيل منحة العمالة"

الرقم الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي 2023

يمكن أيضا تسجيل فى العمالة الغير منتظمة لتلقى المنحة التى قررتها الحكومة مؤخراً وقدرها 1000 جنيه من خلال الاتصال بالخط الساخن وهو 19468.