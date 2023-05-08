الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023 والفئات المستحقة

العمالة الغيرمنتظمة
العمالة الغيرمنتظمة

تصدرت كلمات العمالة الغير منتظمة 2023 التريند اليوم الأثنين، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من القرارات التي تخص عمال مصر، وبشكل خاص العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في محافظة الشرقية الأسبوع الماضى بمناسبة عيد العمال للعام 2023.

وبالتزامن مع زيادة البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023 بعد تصريحات الرئيس نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن المنحة والتقديم بها:

كيفية التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

يتمكن المواطنين من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلنها الرئيس 1000 جنيه من خلال وزارة القوى العاملة بالدخول على ذلك الرابط من هنــا واتباع هذه الخطوات.

يتم التسجيل بالعمالة غير المنتظمة من خلال الضغط على خانة إنشاء حساب جديد، ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

ثم يتم كتابة تاريخ الميلاد، و الموقف التأميني، ثم إدخال المهنة والاسم الرباعى، والموقف من التجنيد، وإدخال الحالة الاجتماعية ورقم الموبايل والعنوان للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023.

ويليه خطوة الضغط على كلمة حفظ والتى تعتبر من أهم وأخر الخطوات الأخيرة في تسجيل المواطنين بمنحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. والفئات المستحقة

إجراءات يجب اتخاذها لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة.. و11 فئة تنطبق عليهم

آخر أخبار منحة العمالة غير المنتظمة 1000 جنيه| الشروط والمستندات المطلوبة

لينك تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي| أنواع المنح في المناسبات

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يتمكن المواطنين من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الدخول على لينك الاستعلام عن العمالة الغير المنتظمة 2023 من هنــا، كتابة الرقم القومي للتعرف على تفاصيل المنحة بعد أن تم فتح باب التسجيل لها خلال الفترة المقبلة.

الفئات المستحقة بمنحة العمالة الغير منتظمة 2023:

  • عمال التراحيل وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم.
  • محفظو وقراء القرآن الكريم.
  • المرتلون والقيمة وغيرهم من خدم الكنيسة.
  • خدم المنازل.
  • العمال المؤقتون في الزراعة.
  • العاملين في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن، والعاملون في المناحل.
  • عمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
منحة العمالة الغير منتظمة العمالة الغير منتظمة منحة العمالة وزارة القوى العاملة

الأكثر قراءة

أحد مواطني الوادي الجديد: "الحوار الوطني" دعوة كريمة من الرئيس لأطياف المجتمع

صفقة جديدة للصندوق السيادى.. أبرز أنشطة "التخطيط" والجهات التابعة اليوم

متحدثة الاتحاد الأوروبى: نقدر الدور المصرى لإنقاذ السودانيين

علي جمعة: ادعاء البكورة لا ينقض الزواج

محافظ الدقهلية يكلف مديرة مكتبة مصر العامة بالمنصورة باستلام المكتبة المتنقلة

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

زيارة برلمانية أمريكية

لواء.حمدى البطران

تحية لقواتنا المسلحة

أحمد الصغير

فى مواجهة رياح الشرق العاتية 2

وائل لطفي

من فوائد الحوار

عبدالوهاب داود

كيف تحققت نبوءة عبدالناصر لخالد محيى الدين؟

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟