رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023 والفئات المستحقة

تصدرت كلمات العمالة الغير منتظمة 2023 التريند اليوم الأثنين، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن عدد من القرارات التي تخص عمال مصر، وبشكل خاص العمالة غير المنتظمة، وذلك خلال كلمته أثناء احتفالية عيد العمال التي شهدها في محافظة الشرقية الأسبوع الماضى بمناسبة عيد العمال للعام 2023.

وبالتزامن مع زيادة البحث عن منحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023 بعد تصريحات الرئيس نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ماتريد معرفته عن المنحة والتقديم بها:

كيفية التقديم في منحة العمالة الغير منتظمة

يتمكن المواطنين من الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة التي أعلنها الرئيس 1000 جنيه من خلال وزارة القوى العاملة بالدخول على ذلك الرابط من هنــا واتباع هذه الخطوات.

يتم التسجيل بالعمالة غير المنتظمة من خلال الضغط على خانة إنشاء حساب جديد، ثم كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقما.

ثم يتم كتابة تاريخ الميلاد، و الموقف التأميني، ثم إدخال المهنة والاسم الرباعى، والموقف من التجنيد، وإدخال الحالة الاجتماعية ورقم الموبايل والعنوان للتقديم في منحة العمالة غير المنتظمة 2023.

ويليه خطوة الضغط على كلمة حفظ والتى تعتبر من أهم وأخر الخطوات الأخيرة في تسجيل المواطنين بمنحة العمالة غير المنتظمة للعام 2023.

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

يتمكن المواطنين من الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من خلال الدخول على لينك الاستعلام عن العمالة الغير المنتظمة 2023 من هنــا، كتابة الرقم القومي للتعرف على تفاصيل المنحة بعد أن تم فتح باب التسجيل لها خلال الفترة المقبلة.

الفئات المستحقة بمنحة العمالة الغير منتظمة 2023: