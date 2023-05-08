إجراءات يجب اتخاذها لصرف إعانة العمالة غير المنتظمة.. و11 فئة تنطبق عليهم

تسعى وزارة القوى العاملة للإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بوضع الضوابط اللازمة لصرف منحة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة إلى جانب إنشاء صندوق طوارئ لإعانة العمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار سعي الدولة لمساندة العمالة غير المنتظمة ودعمها في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

ويجب على العمالة غير المنتظمة اتخاذ هذه الإجراءات لسرعة صرف الإعانة لها:

1- يجيب سرعة التقدم بالأوراق الرسمية لمكاتب العمل التابعة لها العمالة غير المنتظمة من التسجيل رسميا.

2- الأوراق الرسمية للعمالة غير المنتظمة، لابد أن تشمل «صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي - أن يكون مدونا في البطاقة مهنة أو حرفة العامل غير المنتظم».

3 – ضرورة أن يقدم العامل غير المنتظم ما يثبت أنه لم يستفد من أي برنامج من برامج الحماية الاجتماعية التي قدمتها الدولة للمواطنين محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مثل معاشات تكافل وكرامة، وحياة كريمة.

4 - يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة الـ1000 جنيه بعد الانتهاء تماما من تقنين وضع الصندوق.

5- ضرورة تحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وأرقام الهواتف الخاصة بهم.

5- بعد ذلك سوف تصل رسائل SMS للعمالة غيرالمنتظمة التي تستحق صرف منحة ال 1000 جنيه، وبها موعد ومكان الصرف.

جدير بالذكر أن الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة صنفت فئات العمالة غير المنتظمة إلى 11 فئة وهي كما يلي:

1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

2- عمال التراحيل.

3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف، وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4- خدم المنازل ومن في حكمهم، الذين يعملون داخل المنازل.

5- محفظو القرآن الكريم وقرائه.

6- المرتلون وغيرهم من خدام الكنيسة.

7- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، بشرط ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها، وأن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوي للمنشأة المتخذ أساسًا لربط الضريبة على الدخل، أقل من الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وألا يكون قائمًا بإدارة المنشأة.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في التشجير والحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع، ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل من نشاط.

10- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزرعة.

11- ملاك الأراضي الزراعية، غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.