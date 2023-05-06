لينك تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي| أنواع المنح في المناسبات

بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن صرف منحة قيمتها 1000 جنيه لجميع العمالة غير المنتظمة زاد البحث عن لينك تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي وننشر في التقرير التالي جيمع التفاصيل المتعلقة بمنحة العمالة غير المنتظمة وكل أنواع المنح التي يتم صرفها في المناسبات.

لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

يمكن لجميع المستحقين لمنحة العمالة غير المنتظمة متابعة جميع التفاصيل عبر لينك تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي https://www.manpower.gov.eg

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة 2023

- “الفئة الأولى”: يوفر صندوق “إعانة الطوارئ” الجديد للعمالة غير المنتظمة 2023، لفئات جديدة بالتسجيل والدخول للعمالة غير المنتظمة.

- “الفئة الثانية”: أي عامل غير منتظم في العمل الدخول والتسجيل عبر لينك تسجيل العمالة غير المنتظمة 2023 بالرقم القومي

- “الفئة الثالثة”: الحصول على أربعة منح كل سنة، خاصة بـ"الرعاية الصحية والاجتماعية ووثائق التأمين الاجتماعي".

- “الفئة الرابعة”: طبقا للمادة 17 من الدستور والمادة 26 من قانون العمل 12 لسنة 2003، وقرار “وزارة القوى العاملة” رقم 162 لعام 2019، فإن العمالة غير المنتظمة هم أصحاب المهن المشار إليها في المادة الثانية من القرار الوزاري، وهم جميع العمال الموسميين والمؤقتين.

خطوات تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

- خطوة أولى: الدخول على موقع وزارة القوى العاملة من هنا

- خطوة ثانية: اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.

- خطوة ثالثة: كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم.

- خطوة رابعة: إدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بالعامل.

- خطوة خامسة: كتابة الاسم رباعي.

- خطوة سادسة: إدخال المحافظة التابعة للعامل.

- خطوة سابعة: إدخال النوع ذكر أو أنثى.

- خطوة ثامنة: كتابة الحالة الاجتماعية.

- خطوة تاسعة: الضغط على إرسال الطالب أو كلمة تسجيل.

مستندات تسجيل العمالة الغير منتظمة 2023 بالرقم القومي

- المستند الأول: يجب إحضار صورة البطاقة للمتقدم وتكون سارية غير منتهي موعد تجديدها.

- المستند الثاني: يجب إحضار مستندات خاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

- المستند الثالث: يجب إحضار طلب الاشتراك للعاملين في القطاع “الخاص”.

- المستند الرابع: يجب إحضار “شهادة الميلاد حديثة”.

- المستند الخامس والأخير: يجب إحضار مستندات شاملة تحتوي على جميع البيانات الشخصية.

شروط تقديم منحة العمالة الغير منتظمة 2023

الشرط الأول: يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ويقيم إقامة دائمة بمصر.

الشرط الثاني: يجب ألا يكون المتقدم مستفيدا من معاش من معاشات الضمان الاجتماعي أو معاش تكافل وكرامة.

الشرط الثالث: يجب ألا يكون صاحب ملك أو أرض زراعية أو إيجار أو عقارات ولا يمتلك سجل تجاري أو مواشي للتجارة.

الشرط الرابع: يجب أن يتوجه بالتسجيل في وزارة القوى العاملة بكونه من العمالة اليومية غير المنتظمة.

موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمة 2023

يأتي قبض المنحة الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة تأسيس “صندوق الطوارئ” الخاص بإعانة العمالة غير المنتظمة 2023 المسجلة في “دفاتر المديريات الخاصة بالقوى العاملة” بجميع المحافظات، على أن تتقدم العمالة الراغبة بدخول العمالة غير المنتظمة، وبعدها يأتي حصرها وتحديد المستحق من عدمه، ثم يتم توجيه رسالة للمستحق بالصرف فور الانتهاء من المراجعات.

أنواع منحة العمالة الغير منتظمة 2023

أولا: من 200 وتصل لـ300 جنيه "منحة المولد النبوي".

ثانيا: من 300 وتصل لـ500 جنيه “منحة عيد الفطر وعيد الأضحى”.

ثالثا: من 1000 وتصل لـ1500 "منحة الزواج".

رابعا: من 200 وتصل لـ500 جنيه “منح المواليد الجدد”.

خامسا: من 200 وتصل لـ500 جنيه “منحة المدارس” للعمالة غير المنتظمة المسجلة رسميا في الدفاتر.

سادسا: 500 جنيه “منحة وفاة رب الأسرة أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى المؤثرين أو العائل”.

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