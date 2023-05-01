تبلغ 1000 جنيه.. رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 بعد قرار إنشاء صندوق

ارتفع البحث اليوم على رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 الخاص بوزارة القوى العاملة، للتسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2023، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة قرارات لتحسين وضع عمال مصر.

وجاء من بين هذه القرارات إنشاء “صندوق إعانة الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر”.

العمالة غير المنتظمة 2023



وفي هذا السياق، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة قرارات اليوم بشأن العمالة الغير المنتظمة 2023، والتي أتى منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية و"الصحية" إليه بما يوفر استثمارها والإنفاق من خلالها، وقت الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، بجانب بدء تفعيل عمل “الصندوق” فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة فورية، لـ العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قيمتها 1000 جنيه “مصري”.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي



وفور بدء القبض في الفترة القادمة سيكون الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2023، بعد تسجيل “المستحقين” عبر رابط التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة المصرية اضغط هنـــــــــــا.

كيفية الاستعلام عن منح العمالة غير المنتظمة 2023



(الخطوة الأولى): تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة https://www.manpower.gov.eg

(الخطوة الثانية): كتابة البيانات المطلوبة .

(الخطوة الثالثة): مراجعة المعلومات ثم الضغط على “استعلام”.

(الخطوة الرابعة): في الخطوة التالية يتم يستعلم عن أسماء المستحقين لهذه المنحة، وإذا كان من هؤلاء.

(الخطوة الخامسة): وأخيرًا يتم ظهور المواعيد للمسحقين، والتي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يحصل عليها منه.

طرق قبض منحة العمالة غير المنتظمة 2023



تصرف المنح الشهرية إلى عمال العمالة غير المنتظمة، عبر الطرق الآتية:

أولا: خدمة اتصالات كاش.

ثانيا: خدمة فودافون كاش.

ثالثا: ماكينات الصراف الآلي ATM.

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