إسكان الشيوخ: إنشاء صندوق إعانة العمالة غير المنتظمة خطوة مهمة لتخفيف الأعباء

توجه المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري، بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن الدولة المصرية عملت على مدار السنوات الماضية على دعم العمال وتحسين أوضاعهم من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور الذي وصل إلى 6 مرات متتالية، ليرتفع إلى 3500 جنيه بدلًا من 1200 جنيه، وهو ما يعتبر إجراءات استثنائية لم تعهدها مصر في أى وقت سابق.

وقال "صبور"، إن الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال اليوم كان حريصًا على تقديم المزيد من الدعم والرعاية لعمال مصر، من خلال الإعلان عن إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وصرف إعانة عاجلة 1000 جنيه بمجرد الانتهاء من الإجراءات القانونية لتأسيسه، كذلك إصدار شهادة أمان لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أهمية هذه الإجراءات في وقف معاناة هذه الفئة التى تمثل نسبة كبيرة من المجتمع المصري، والتخفيف عن كاهلهم.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس بالتوسع في برامج التدريب والتأهيل، والتأكيد على الالتزام بنسبة توظيف 5% لصالح ذوى الإعاقة والعمل على تدريبهم ودمجهم، وإطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل لتوفير فرص عمل مستمرة للشباب، بالإضافة إلى دمج المرأة في العمل وتفعيل المساواة بين الجنسين، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في تحسين بيئة العمل بشكل كبير، خاصة إذا تم ذلك بمراعاة التطورات التى تشهدها سوق العمل بشكل مستمر.

وطالب "صبور"، بتنفيذ توجيهات الرئيس بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع قانون العمل والتوافق عليه بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية الموقعة عليها مصر، وبما يحافظ على حقوق العامل المصري، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لديها ثوابت أساسية وراسخة في دعم العمال تقديرًا لدورهم في بناء الاقتصاد الوطني.