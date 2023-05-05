مجموعات "وزارة القوى العاملة" الوهمية.. النصب باسم منح العمالة غير المنتظمة

“تم اختيار رقمك لاستلام مبلغ”.. "من القوى العاملة منحة العمالة الغير منتظمة" ذلك هو مضمون الرسائل التي ترسل بها بعض "مجموعات النصب" إلى بعض المواطنين لجمع بياناتهم وسرقة أموالهم، مستغلة الإعلان الجديد عن منحة العمالة غير المنظمة التي قرر منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه الفئة مؤخرًا.

ليست الرسائل فقط هي وسائل النصب الجديدة باسم منحة العمالة غير المنتظمة، بل قد أنشئت العديد من "الجروبات" الوهمية على "الفيسبوك" ادعت تبعيتها لوزارة القوى العاملة، وطلبت من المواطنين الذين يريدون الحصول على المنحة التسجيل عبر روابطها.

لذا حذر عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، جميع المواطنين من الانسياق وراء أي شائعات أو صفحات ورسائل وهمية تصل إليهم من أي مكان بشأن العمالة غير المنتظمة، موضحًا أن وزارة القوى العاملة لا ترسل بيانات على الهواتف وليس لها صفحات وهمية من أجل مطالبة المصريين بالتسجيل فيما يخص العمالة غير المنتظمة للحصول على إعانة الـ1000 جنيه وغيره.

"الدستور" اخترقت بعض الصفحات الوهمية التي ادعت تبعيتها لوزارة القوى العاملة وتمكينها المواطن الحصول على المنحة.

ادعى حساب باسم محمد شرف الدين للطباعة انتماؤه إلى وزارة القوى العاملة، كما ادعى أن التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة يتم من خلال مكتب خاص به، وذلك عكس ما أكدته وزارة القوى العاملة وهو أن التسجيل للحصول على المنحة يتم من خلال الرابط الموجود بموقع الوزارة الرسمي فقط.

ذكر منشور محمد شرف الدين “العمالة غير المنتظمة "انتظروا إعلان التسجيل هنا بمكتبنا وإليكم الخبر صباح اليوم 2 / 5 / 2023 م”.



منشور آخر ضمن مجموعة ادعت انتمائها للوزارة أيضًا ذُكر فيه أن خطوات التسجيل للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بقيمه 1000 جنيه هي الدخول على الموقع https://mom.manpower.gov.eg/ ثم الضغط على إنشاء حساب جديد ثم إدخال البيانات المطلوبة وهي: "الرقم القومي – تاريخ الميلاد – الموقف التأميني – الاسم رباعي - المهنة – الموقف من التجنيد – الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل" el الضغط على حفظ، وهو ما يؤكد أيضًا ضلال هذا المنشور وما تضمنه والهدف وراءه من خلال مطالبته المواطن كتابة كافة تلك البيانات الشخصية في الوقت الذي لا يوكل لأي موقع أخر سوى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي فقط بالحصول على تلك المعلومات من أجل التسجيل على منحة العمالة غير المنتظمة حسبما وضحت الوزارة.

أكد أحد المتابعين وهو “أبو حمزة الطيب” عبر هذه "المجموعات الإلكترونية" تعرضه للنصب باسم الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة، ولكن هذه المرة من خلال ورود إحدى الرسائل الهاتفية إليه من أحد الأرقام الشخصية "العادية" جاء فيها أنه قد تم اختيار رقمه للحصول على مبلغ 1500 جنيه كمنحة الدولة للعمالة الغير منتظمة، وطلب منه فيها ضرورة إرسال أي رقم لبطاقة ائتمان "فيزا" تخصه بادعاء تحويل مبلغ المنحة عليه.

أعلن المتابع عن رقم الهاتف الذي أرسل له رسالة النصب في سؤال عما إذا كان اتباع تلك الخطوات للحصول على المنحة أمر سليم أم لا قائلًا: "يا جماعه الخير فى رقم رن عليا وقال لي انت ليك 1500 جنيه تبع العمالة هات أي فيزا عشان أحولهملك عليها ودة الرقم 01068463043 الكلام دة صحيح وشكرًا".

ومن جهة أخرى انتشرت بعض الرسائل الإيجابية عبر "فيسبوك" التي أكدت على وعي بعض المواطنين وحذرهم من مجموعات النصب جاء فيها"

"الناس اللي بتسأل علي منحة الإعانة 1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة التقديم هيتم في المنحة عبر الرابط المخصص لدي موقع القوي العاملة بعد انتهاء صندوق الرعاية لهم يعني لسه قدامك أسبوع أو أسبوعين لحد ما ينزلو الرابط علي الموقع، ومحدش يدخل أي روابط منشورة من قبل ناس نصابين، والرابط للتقديم في المنحة هينزل في الصفحة الرسمية للقوي العاملة".

وفي حديثه التلفزيوني الأخير قال "عبد الوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة"، إن أي امتيازات تحصل عليها العمالة غير المنتظمة الرسمية المسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بوزارة القوى العاملة يتم الحصول عليها عن طريق "المقاول" الذي يذهب من أجل تسجيل العمال ودفع اشتراكاتها، موضحًا أن الرسائل الوهمية التي تصل للمواطنين على هواتفهم تطلب منهم مبالغ مالية في محاولة "النصب" عليهم بأي شكل.

وكان قد وجه الرئيس ببدء تفعيل عمل الصندوق بصورة فورية عقب إنهاء الإجراءات القانونية، على أن يتم تعظيم العائد الاجتماعي والتنموي منه، وصرف قيمة إعانة عاجلة وهي منحة العمالة غير المنتظمة بقيمة 1000 جنيه لأفراد العمالة غير المنتظمة الذي لم يستفيدوا من برامج الحماية الاجتماعية، بينما لم يتم الإعلان حتى الآن عن موعد فتح باب التسجيل أمام العمالة غير المنتظمة 2023.

كما من المقرر أن تصرف المنح الشهرية إلى عمال العمالة غير المنتظمة، عبر خدمة اتصالات كاش، وكذلك خدمة فودافون كاش، وأيضًا ماكينات الصراف الآلي ATM.