يرتفع البحث الآن على رابط منحة العمالة غير المنتظمة 2023 التابع لوزارة القوى العاملة، للتسجيل الفوري في منحة العمالة غير المنتظمة 2023، حيث يأتي كل هذا بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة قرارات لتحسين وضع عمال مصر، وجاء من بين هذه القرارات إنشاء “صندوق إعانة الطوارئ لدعم العمالة غير المنتظمة في مصر”.

العمالة الغير منتظمة 2023



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن حزمة قرارات اليوم بشأن العمالة غير المنتظمة 2023، والتي أتى منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ لـ العمالة غير المنتظمة، وأيضا تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية و"الصحية" إليه بما يوفر استثمارها والإنفاق من خلالها، وقت الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة، ويعظم العائد الاجتماعي والتنموي منه، بجانب بدء تفعيل عمل “الصندوق” فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، لـ العمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، تصل لـ"1000”.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي



وفي هذا السياق، يتوفر الحصول على “منحة العمالة غير المنتظمة 2023 في جمهورية مصر العربية”، بعد التسجيل على لينك التسجيل من خلال موقع وزارة القوى العاملة المصرية اضغط هنـــــــــــا.

خطوات الاستعلام عن منح العمالة غير المنتظمة 2023



(الخطوة 1): تسجيل الدخول على موقع وزارة القوى العاملة https://www.manpower.gov.eg

"الخطوة 2": كتابة البيانات المطلوبة .

"الخطوة 3": مراجعة المعلومات ثم الضغط على “استعلام”.

"الخطوة 4": في الخطوة التالية يتم يستعلم عن أسماء المستحقين لهذه المنحة، وإذا كان من هؤلاء.

"الخطوة 5": وأخيرًا يتم ظهور المواعيد للمستحقين، والتي يتمكن فيها من صرف هذه المنحة، والمكان الذي يتلقى منه.

3 وسائل لقبض منحة العمالة غير المنتظمة 2023



تصرف المنح الشهرية إلى عمال العمالة غير المنتظمة، عبر الطرق الآتية:

1: خدمة "اتصالات كاش".

2: خدمة "فودافون كاش".

3: ماكينات الصراف الآلي الـ"ATM".

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