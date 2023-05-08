موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2023.. والفئات المستحقة

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة محور اهتمام الملايين من المواطنين حاليا وذلك عقب حزمة القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن العمالة الموسمية في الكثير من شركات القطاع الخاص والعام من بينها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ من خلال تحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إلى صندوق يتيح استثمارها والإتفاق منها على حالات الطوارئ بشكل مستدام.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يسعى الكثيرين من المواطنين حاليا إلى الانضمام إلى مظلة العمالة الموسيمية غير المنتظمة للحصول على كافة الحقوق التي تشملهم من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة ة وعلى رأسها الدعم المالي الشهري وذلك عقب القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأنها خاصة صندوق إعانة الطوارئ خلال احتفالات عيد العمال.

ويتم صرف منحة الـ 1000 جنيه عقب الانتهاء الإجراءات القانونية للصندوق المعلن عنه وتحديد الشروط التي يجب توافرها في المستفيدين والفئات المستحقة لضمان وصول الدعم المالي لمستحقية من الموطنين في مختلف محافظات الجمهورية خاصة القرى والنجوع.

كيفية تسجيل منحة العمالة غير المنتظمة

يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من منحة العمالة الموسمية الغير منتظمة تسجيل بياناتهم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة القوى العاملة والهجرة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة القوى العاملة من خلال هذا الرابط (من هنا) .

إنشاء حساب جديد من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.

اختيار منحة العمالة الموسمية الغير منتظمة.

إدخال كافة البيانات الشخصية للراغب في الحصول على المنحة الشهرية (الاسم رباعي، الرقم القومي، الحالة الاجتماعية،..).

تحديد النوع (ذكر، أنثي).

تحديد محافظة الإقامة.

إدخال وسيلة اتصال ( بريد إلكتروني، رقم هاتف محمول).

الضغط على كلمة حفظ.

استقبال رسالة للتأكيد.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

يتسأل المواطنين عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة حيث تم تحديد 10 فئات من المستحقين لمنحة العمالة الموسمية وفقا للقانون رقم 148 لسنة 2019 وهمى كما يلي :-

1 - عمال التراحيل وصغار المستغلين.

2 - خدام البيوت.

3 - العمال المؤقتون في الزراعة.

4 - عمال مشروعات تربية الموشي.

5 - عمال المنحل.

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