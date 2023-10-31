"الاتصالات": عدد مكاتب البريد يرتفع إلى 4451 بنهاية أغسطس الماضي

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد مكاتب البريد في مصر ارتفع الي نحو 4451 مكتب بنهاية شهر أغسطس 2023 مقارنة بنحو 4314 مكتب عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 137 مكتب بمعدل نمو سنوي 3.18 % وشهري 0.75 % بعد ان سجل في يوليو السابق عليه نحو 4418 مكتب بزيادة 33 مكتب.

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل 23.99 ألف نسمة بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 24.32 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.36 % وشهري 0.60 %، مسجلا في يوليو السابق عليه نحو 24.13 ألف نسمة بعد إنشاء الوزارة نحو 500 مكتب بريد خلال العامين الماضيين.

4.91 مليون مستفيد بالمعاشات المنصرفة بالبريد

وأشار التقرير الى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد سجلت 4.91 مليون مستفيد خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 5.18 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 5.21 %، وبمعدل نمو شهري 0.20%، بعد أن سجل 4.9 مليون مستفيد.

وقال التقرير ان عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت نحو 789 ألف حوالة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 920 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 14.22 %، وبمعدل نمو شهري 21.12 % بعد أن سجل في يوليو الماضي 651 ألف حوالة بريدية.

16 مليار جنيه استثمارات خطة التطوير

ونفذت وزارة الاتصالات خطة لتطوير هيئة البريد المصري باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات بعد توجيهات القيادة السياسية باهمية تطوير وتحديث الهيئة لخدمة المواطنين، شملت إنشاء 526 مكتب بريد خفيفًا ومتنقلًا خلال عامين، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى 4431 مكتبًا تغطي أنحاء الجمهورية. كما تم تطوير وتحديث 3750 مكتب بريد، بالإضافة إلى تطوير متحف البريد المصري بالعتبة.

وشملت الخطة أيضًا إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتقديم خدمات مالية من خلال البريد مثل التأمين متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي، وخطة نشر خدمات الصراف الآلي لتيسر علي المواطن الحصول على سيولة دون الاضطرار إلى دخول المكتب، وتخفيف الأعباء على المكاتب، حيث ارتفع عدد ماكينات ATM بفروع هيئة البريد إلى 1840 ماكينة ويستهدف تركيب 2000 ماكينة إضافية خلال العامين القادمين.