الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات": عدد مكاتب البريد يرتفع إلى 4451 بنهاية أغسطس الماضي

مكاتب البريد
مكاتب البريد

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد مكاتب البريد في مصر ارتفع الي نحو 4451 مكتب بنهاية شهر أغسطس 2023 مقارنة بنحو 4314 مكتب عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها 137 مكتب بمعدل نمو سنوي 3.18 % وشهري 0.75 % بعد ان سجل في يوليو السابق عليه نحو 4418 مكتب بزيادة 33 مكتب.

 

وأضاف التقرير الذي حصلت "الدستور" علي نسخة منه، أن متوسط عدد السكان المخدومين بمكتب بريد واحد سجل  23.99 ألف نسمة بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 24.32 ألف نسمة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 1.36 % وشهري 0.60 %، مسجلا في يوليو السابق عليه نحو 24.13 ألف نسمة بعد إنشاء الوزارة  نحو 500 مكتب بريد خلال العامين الماضيين.

4.91 مليون مستفيد بالمعاشات المنصرفة بالبريد 

 

وأشار التقرير الى أن عدد المعاشات المنصرفة من خلال البريد سجلت 4.91 مليون مستفيد خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 5.18 مليون مواطن عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 5.21 %، وبمعدل نمو شهري 0.20%، بعد أن سجل 4.9 مليون مستفيد.

وقال التقرير ان عدد الحوالات البريدية الداخلية الفورية سجلت نحو 789 ألف حوالة خلال شهر أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 920 ألف حوالة عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تراجع سنوي 14.22 %، وبمعدل نمو شهري 21.12 % بعد أن سجل في يوليو الماضي 651 ألف حوالة بريدية.

 

رئيس "اتصالات النواب" يُطالب بتعميم خدمات الشهر العقارى على مكاتب البريد

16 مليار جنيه استثمارات خطة التطوير 

ونفذت وزارة الاتصالات خطة لتطوير هيئة البريد المصري باستثمارات تصل إلى 16 مليار جنيه خلال آخر 5 سنوات بعد توجيهات القيادة السياسية باهمية تطوير وتحديث الهيئة لخدمة المواطنين، شملت إنشاء 526 مكتب بريد خفيفًا ومتنقلًا خلال عامين، ليصل إجمالي عدد المكاتب إلى 4431 مكتبًا تغطي أنحاء الجمهورية. كما تم تطوير وتحديث 3750 مكتب بريد، بالإضافة إلى تطوير متحف البريد المصري بالعتبة.

وشملت الخطة أيضًا إثراء منظومة الخدمات التي يقدمها البريد المصري، بالتعاون مع البنك المركزي المصري وتقديم خدمات مالية من خلال البريد مثل التأمين متناهي الصغر والإقراض الاستهلاكي، وخطة نشر خدمات الصراف الآلي لتيسر علي المواطن الحصول على سيولة دون الاضطرار إلى دخول المكتب، وتخفيف الأعباء على المكاتب، حيث ارتفع عدد ماكينات ATM بفروع هيئة البريد إلى 1840 ماكينة ويستهدف تركيب 2000 ماكينة إضافية خلال العامين القادمين.

وزارة الاتصالات مؤشرات قطاع الاتصالات البريد مصر

مواد متعلقة

إصدار أول طابع مصري في إيطاليا.. حكاية البريد بعهد الخديوي إسماعيل

الأكثر قراءة

عاجل.. قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

طائرات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب مجزرة جديدة فى مخيم الشاطئ بقطاع غزة

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

عاجل.. الخارجية الأمريكية: تمكنا من التوصل إلى اتفاق مع مصر وإسرائيل لوصول المساعدات لغزة

أول تعليق من حماس على إعلان إسرائيل تحرير مجندة محتجزة

وصول رئيس الوزراء لمقر الكتيبة 101 برفقة رئيس اتحاد قبائل شمال سيناء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

عبد الرحيم طايع

ملف الصناعة المصرية وأجواء الحرب

ماجد حبته

مكالمتان مهمتان

عبدالوهاب داود

قمر سكورسيزى.. وثيقة سينمائية على جرائم لا تموت

جمال-أسعد

السياسة والصراعات الدينية

مؤمن المحمدي

بيت الأمة

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

غارات كثيفة تستهدف محيط المستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة

قصف إسرائيلى منزلًا فى غزة يودى بحياة 14 فلسطينيًا

طائرات الاحتلال تحيط مستشفيين بـ«حزامين ناريين».. وتهدد بقتل الآلاف