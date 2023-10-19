الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"البريد" يطلق مكتب "Drive Thru" لإتاحة الخدمات الحكومية طوال الأسبوع

البريد المصري
البريد المصري

قالت الهيئة القومية للبريد، إن مكتب بريد الـ"Drive Thru-الخدمة من داخل السيارة"، يعمل على مدار 24 ساعة من السبت إلى الخميس، (ويوم الجمعة من الساعة 2 حتى 9 مساءً)؛ للتيسير على العملاء وتقديم كل الخدمات بكل سهولة طوال أيام الأسبوع. 

ويعتبر مكتب بريد الـ"Drive Thru" "الخدمة من داخل السيارة" بمدينة نصر، هو الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا ويمثل نقلة نوعية في طريقة أداء الخدمات للمواطنين، حيث إنه يمكنهم من الحصول على جميع الخدمات التي يقدمها البريد المصري سواء كانت الخدمات الحكومية أو المالية أو البريدية المتكاملة بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية بكل سهولة وهم في السيارة.

جدير بالذكر أنه تم تأسيس المكتب بالاعتماد على أحدث الأنظمة والحلول التكنولوجية، حيث أنه يمكن العملاء من التفاعل مع موظف الشباك وإجراء المعاملات المطلوبة واستخدام ماكينات الصراف الآلي دون الحاجة إلى الخروج من السيارة بطريقة عصرية مبتكرة توفر تجربة فريدة للعملاء بأنماط حديثة؛ عبر طرق انسيابية تسمح لهم بالاقتراب من النوافذ وإجراء المعاملات والحصول على الخدمات من خلال اتباع لوحات استرشادية على طول الممرات تضمن انتظام حركة السيارات أثناء الدخول والخروج والحصول على الخدمة بسرعة وفعالية.

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ويقدم مكتب بريد الـ"Drive Thru" الخدمات الحكومية والمالية والبريدية، وخدمات مصر الرقمية مثل سداد مخالفات المرور وسداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز إلى جانب صرف المعاشات وخدمات الحسابات الجارية والحوالات المحلية والدولية وخدمات المراسلات والطرود والبريد السريع؛ وكذلك خدمات التوفير البريدية وخدمة سداد فواتير التليفون الأرضى.

وقامت الهيئة بتزويد المكتب بماكينتي صراف آلي "ATM"، ويعمل المكتب طوال أيام الأسبوع لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات المالية ويقع مكتب بريد الـ"Drive Thru" في امتداد شارع رمسيس الحي السادس - مدينة نصر.

الهيئة القومية للبريد مكتب بريد Drive Thru الخدمة من داخل السيارة مدينة نصر مصر

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