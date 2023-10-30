رئيس "اتصالات النواب" يُطالب بتعميم خدمات الشهر العقارى على مكاتب البريد

"اتصالات النواب"

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة التصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن البريد المصري يشهد طفرة غير مسبوقة، في تقديم الخدمات للمواطنين سواء الخدمات البريدية أو خدمات الشهر العقاري أو خدمات الأحوال المدنية.

اتفاقية لاستضافة مركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى

عقدت لجنة التصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 2023، بشأن "الموافقة على اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمى التابع لاتحاد البريد العالمى" والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023، وبحضور الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأشاد النائب أحمد بدوي رئيس اللجنة، بالتعاون المثمر بين الحكومة ممثلة في البريد المصري والبرلمان، مؤكدًا أن ذلك ينعكس علي الخدمات المقدمة للجمهور.

لحصر جميع البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري

وطالب بدوي بالتنسيق بين نواب البرلمان ولجنة الاتصالات لحصر مكاتب البريد التي تقدم خدمات الشهر العقاري من عدمه، وكذلك التي تقدم خدمات الأحوال المدنية، تمهيدا لتعميمها علي 4200 ومكتب حول الجمهورية.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، عن أن وزير الشئون البرلمانية المستشار علاء الدين فؤاد أفاد بورود خطاب شارح وكافٍ من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني شارحًا فيه كل الملابسات الخاصة، بملف تعيين المعلمين من خلال مسابقة تعيين الـ 30 ألف معلم.