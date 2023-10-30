مجلس النواب يوافق على مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة

وافق مجلس النواب بصورة نهائية علي مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس"، بإصدار قانون "المجلس القومي للطفولة والأمومة"، ومشروع قانون مقدم من النائبة أمل زكريا وآخرين "أكثر من عُشر أعضاء المجلس" في ذات الموضوع.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، حيث أكد المستشار جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مناقشة مشروع قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، لا سيما وأنه يعد تنفيذًا لالتزام دستوري وهو المادة (214) من الدستور والمتعلقة بالمجالس القومية المستقلة.

"جبالي" عن القانون: أن تأتي متأخرًا خيرًا من ألا تأتي

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة إن هذا الالتزام الدستورى تأخر كثيرًا في ضوء الأهمية الكبرى التي أولاها الدستور لهذه المجالس ومنها المجلس القومي للطفولة والأمومة، فلم يُرد المشرع الدستوري أن يتم تنظيم تلك المجالس بأداة تشريعية أدنى من القانون فأوكل إلى السلطة التشريعية مهمة تنظيمها بقانون يتضمن تشكيلها واختصاصاتها وضمانات استقلال وحياد أعضائها، واستقلالها الفني والمالى والإدارى، لكن أن تأتي مؤخرًا خيرًا من ألا تأتي.

أهمية هذا المشروع

و أضاف خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، بالنظرة الشمولية والقراءة المتعمقة للدستور المصرى نجد أن أهمية هذا المشروع من الوجهة الدستورية لا تتوقف عند المادة (214) فحسب، بل إن الدستور المصري أيضًا أولى أهمية خاصة وعناية فائقة بالأسرة المصرية باعتبارها اللبنة الأولى التي يتكون منها المجتمع، وتنطلق منها روافد حضارته واستقراره، ولذلك نجد أن القيادة السياسية منذ اللحظة الأولى لتولي المسئولية وجهت كل جهودها واهتماماتها الي القضايا المتعلقة بالطفولة والأمومة، كما حرصت علي تخصيص العديد من المشروعات والبرامج التي تتبنى حقوقهم بهدف الارتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشئون الطفولة والأمومة وتقديم الدعم اللازم لذلك في شتى المجالات اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كل الأصعدة وفي شتى المجالات.

وشدد رئيس مجلس النواب على أهمية هذا المشروع التى تتجلى في توقيت إصداره، حيث إن مصر على موعد مع عرض تقريرها أمام اللجنة المعنية بحقوق الطفل بالأمم المتحدة والمحدد لمناقشته النهائية مايو من عام 2024، والذي سيتضمن بالتأكيد موقف المجلس القومي للطفولة والأمومة، وهو مع يُعظم من انجاز مجلسكم الموقر لهذا المشروع، خاصة بهذا الانضباط التشريعي، بما ينعكس بشكل إيجابي على صورة مصر أمام المؤسسات والمنظمات الدولية ويُعين الحكومة والجهات القائمة على هذا الملف وفى مقدمتها وزارة الخارجية في أداء مهامها.

ووجه رئيس مجلس النواب فى نهاية كلمته، لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى النائب الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة أمل زكريا، وكل أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر الذي بذلوه لإعداد مشروع القانون المعروض، وأثمن غاليًا التنسيق والتعاون المثمر مع مجلس الوزراء والذي كان له عظيم الأثر، وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض، فكل الشكر والتقدير الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.