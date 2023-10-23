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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 لأصحاب المعاشات

الصرف لأصحاب المعاشات
الصرف لأصحاب المعاشات

ننشر جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 لأصحاب المعاشات، بالتزامن مع ارتفعا معدلات بحث لكثير من أصحاب المعاشات في مصر، عن الموعد الرسمي لصرف معاشات شهر نوفمبر 2023 وذلك بالزيادات الجديدة التي اعلن عنها  الدولة  الخاصة بالعلاوات الخمس خلال الفترة الماضية..
 

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023

ووافق مجلس النواب في وقت سابق، على قرار رئيس الجمهورية بزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، على أن يتم صرفها بأثر رجعي من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك، أو يتم الصرف من خلال بنك ناصر الأجتماعي،وكذلك عن طريق كارت ميزة، بالاضافة الي مكتب البريد المصري.

وسيتم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات في جمهورية مصر العربية خلال شهر مارس المقبل المقبل  للدورة الثانية، علي انه سوف يتم صرف الدفعة الثالثة من العلاوات الخمس في خلال شهر سبتمبر المقبل 2024،.

 

جدول المستفيدين من العلاوات الخمسة 2023 لأصحاب المعاشات


ويستفيد من العلاوات الخمسة من خرج على المعاش اعتبارًا من 2016/7/1، والخارجين على المعاش قبل 2005/6/30، ومن خرج على المعاش بعد 2006/7/1م، ومن خرج بعد 2007/7/1م، ومن خرج بعد 2008/7/1م، ومن خرج بعد 2009/7/1م، كذلك من خرج بعد 2010/7/1م.
وكانت قد أعلنت الحكومة  انه سيتم صرف العلاوات الخمسة خلال شهر مارس القادم 2023 والدفعة الثالثة سيتم صرفها رسميا خلال شهر سبتمبر القادم.

وينتظر عدد كبير  من المستفيدين في التعرف علي كشف أسماء المستحقين العلاوات الخمس باعتبار أن القانون الصادر بخصوص صرف العلاوات الخمس سوف يتم صرف الزيادة التي تم اضافتها الى معاش الأجر المتغير لاصحاب المعاشات المستحقة من بدايه اول يوليو 2006 بنسبة 80% من قيمه العلاوات.

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جدول المستفيدين العلاوات الخمسة محمد حمدى زكى لأصحاب جدول المستفيدين من العلاوات العلاوات الخمسة 2023

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