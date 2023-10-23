رسميا.. «كاف» يعلن عن الكرة الرسمية لمنافسات كأس الأمم الإفريقية (2023)

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الإثنين، الستار رسميا عن الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية (كوت ديفوار 2023).

ونشر «كاف» عبر حسابه الرسمي على موقع التدونيات القصير “تويتر سابقا” إكس “حاليا”، مقطع فيديو دعائي لكرة كأس أمم إفريقيا، والتي تحمل اسم «بوكو» نسبة إلى النجم الأسطوري الراحل لمنتخب كوت ديفوار، لوران بوكو.

وشارك في الإعلان الترويجي للكرة الجديدة، عدد من نجوم المنتخب المصري، في مقدمتهم محمد الشناوي، حارس منتخب مصر والنادي الأهلي، إلى جانب كل من عمر مرموش، ومصطفى محمد، ومحمد هاني، وطارق حامد، ومحمد حمدي.

كما شارك في الفيديو الترويجي، عدد من نجوم منتخبات القارة السمراء، من بينهم ساديو ماني، وخاليدو كوليبالي، ثنائي المنتخب السنغالي ورومان سايس، مدافع المنتخب المغربي، وفرانك كيسي، لاعب المنتخب الإيفواري.

الرحلة تبدأ مع "بوكو". 🙌



إليكم الكرة الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المُقدمة من بوما! ⚽️#TotalEnergiesAFCON2023 | @pumafootballpic.twitter.com/qHHT2rI3Vh — CAF - عربي (@caf_online_AR) October 23, 2023

وستجرى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023، خلال الفترة بين 13 يناير و11 فبراير 2024.

مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023

المجموعة الأولى: كوت ديفوار – نيجيريا – غينيا الاستوائية – غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر – غانا – الرأس الأخضر – موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال – الكاميرون – غينيا – جامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر – بوركينا فاسو – موريتانيا – أنجولا.

المجموعة الخامسة: تونس – مالي – جنوب إفريقيا – ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب – الكونغو الديمقراطية – زامبيا – تنزانيا.