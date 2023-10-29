خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين حول كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي، حيث يزداد الاهتمام بالبحث عن رابط الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي، وخاصة الرقم التأميني.

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي؟

ويوفِر موقع الهيئة القومية للتأمينِ الاجتماعي رابطًا للاستعلامِ عن التأمينَات، الذي يفيد الأفراد المؤمن عليهِم في العديدِ من الإجراءَاتِ كونه النواةَ الرئيسية لنظام المعلومات، حيث يتمُ تخصيص رقم لكل فرد في نظام التأمين الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن التأمينات بالرقم القومي:



يمكن الاستعلام عبر موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من هنــــــــــا

يجب فتح الصفحة ومن ثم النقر على زر “بدء الخدمة”.

يجب إدخال بيانات شخصية مثل الرقم القومي للمستخدم واسم الأم الأول.

يتوجب النقر على رمز “أنا لست روبوت”.

ثم النقر على رمز “إرسال الطلب”.

ستظهر بيانات الرقم التأميني.

يمكن أيضًا الاستعلام عن الرقم التأميني من خلال مركز الاتصال على الخط الساخن رقم 16217. كيفية الحصول على الرقم التأميني.

خدمات موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

من خلال الموقع الخاص بالهيئة، يمكن الاستفادة من العديد من الخدمات بما في ذلك خدمات المؤمن عليهم، وخدمات أصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات، وخدمات المستفيدين، وخدمات لغير المصريين.

تتوفر أيضًا خدمة الأجر الغير المنتظم، وخدمة تسجيل رقم التأمين الاجتماعي، والتأمين على العمالة غير المنتظمة، وعرض السيارات المملوكة للمالك، واستعراض كشف حساب السيارة، والتأمين على عمال النقل البحري وغيرها.

كيفية معرفة المعاش بالرقم القومي؟

ولمعرفة قيمة المعاش بالرقم القومي لابد من الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في البداية

قم بالتسجيل على الموقع كمستخدم

قم باختيار أيقونة خدمات أصحاب المعاشات

انقر على الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش

يمكن لمستحق المعاش استعراض تطور زيادة المعاش.



كيفية معرفة زيادة المعاش؟



ولمعرفة قيمة الزيادة يجب زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

و اختيار «استعراض تطور زيادة المعاشات» لمعرفة الزيادة في المعاشات بالرقم القومي.