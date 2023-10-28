السبت 28 أكتوبر 2023
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مصر

يصرف الأربعاء.. خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومى نوفمبر 2023

المعاش
المعاش

يتسأل المستفيدون من صرف المعاشات عن كيفية الاستعلام عن معاش شهر نوفمبر بالرقم القومي لا سيما أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تعتزم  تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي المتعلق بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، حيث ستصل المنحة إلى 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه؛ لذا يهتم المستفيدون من المعاش والمقدر عددهم نحو 11 مليون شخص من جميع المحافظات بمعاش هذا الشهر أكثر من غيره.

موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 

وسيتم صرف معاشات شهر نوفمبر المقبل يوم الأربعاء الموافق بعد المقبل، وسيتم الصرف بأثر رجعي عن شهر أكتوبر الجاري، وسيتم صرف المعاشات من خلال مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركات فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي نوفمبر 2023

للاستفسار عن المعاش باستخدام الرقم القومي، أوضحت التأمينات الاجتماعية الخطوات الكاملة وهي كالتالي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ويمكن الدخول عليه من خلال الرابط المتاح.

- اختيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

خلال أيام.. موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

الأوراق المطلوبة والشروط.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالاسم 2023

موعد صرف معاش نقابة المعلمين أكتوبر 2023 وشروط الصرف

- الضغط على "بدء الخدمة" ثم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.

- إذا لم تكن مستخدمًا، يمكنك التسجيل للاشتراك في جميع الخدمات الإلكترونية بإدخال بياناتك الشخصية.

- وتتضمن  تلك البيانات: الاسم الأول، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، الاسم الأول للأم باللغة العربية، الرقم القومي، الرقم التأميني، العنوان، البلد، رقم الموبايل وكلمة المرور.

- يتطلب التسجيل أيضًا إثبات عدم كونك روبوتًا.

- وعلى الفور تظهر قيمة المعاش

كيفية حساب زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2023

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 1500 جنيه إلى 1800 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 1700 جنيه إلى 2000 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 2000 جنيه إلى 2300 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 2300 جنيه إلى 2600 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 2600 جنيه إلى 2900 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 2900 جنيه إلى 3200 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 3200 جنيه إلى 3500 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 3500 جنيه إلى 3800 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 3800 جنيه إلى 4100 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 4100 جنيه إلى 4400 جنيه.

- سيتم زيادة معاش الشخص الذي يتقاضى 4400 جنيه إلى 4700 جنيه.

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الأوراق المطلوبة والشروط.. الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالاسم 2023

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