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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خلال أيام.. موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

معاش شهر نوفمبر
معاش شهر نوفمبر

يبحث قطاع كبير من المصريين عن موعد صرف معاش شهر نوفمبر، ليتصدر السؤال عمليات البحث عبر محرك “جوجل”، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي سبتمبر الماضي في بني سويف عن حزمة قرارات جديدة منها زيادة استثنائية للمعاشات لتخفيف العبء عن المواطن بعد زيادة معدل التضخم محليا وعالميًا خلال الأشهر الأخيرة، مما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المحلية والمستوردة.

موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2023 بالزيادة

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، يتم صرف المعاش في أول يوم من كل شهر. وعليه فإنه من المقرر صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 يوم الأربعاء 1 نوفمبر، وعلى مدار 6 أيام، وفقًا لصندوق التأمينات الاجتماعية.

إضافة إلى المعاش، من المقرر صرف المنحة الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة 300 جنيه اعتبارًا من نوفمبر المقبل بأثر رجعي عن شهر أكتوبر، ويستفيد من الزيادة 12 مليون شخص من أصحاب المعاشات.

تفاصيل منحة معاش نوفمبر 2023

وصرح رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اللواء جمال عوض، في تصريحات تلفزيونية في الأيام أن جميع أصحاب المعاشات سيحصلون على المنحة ولا يوجد استثناءات،  وأوضح أن المستفيدين سيرى زيادة قدرها 600 جنيه تشمل “300 جنيه عن شهر أكتوبر و300  جنيه عن شهر نوفمبر”.

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يتسأل أصحاب المعاشات المقدر عدد نحو 12 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية عن الأماكن التي يمكنهم من خلالها استلام معاشاتهم في نوفمبر 2023، وفقًا لما أتاحته هيئة التأمينات الاجتماعية لصرف المبالغ الشهرية. يقوم صاحب المعاش بتحديد الوسيلة الأسهل بالنسبة له لاستلام المبلغ المستحق، ويتمكن أصحاب المعاشات من استلام المبلغ عن طريق:

أماكن صرف معاش نوفمبر2023

- منافذ البريد المصري من الخميس إلى الأحد الأسبوع التالي.

- فروع البنوك والبنوك التجارية.

- منافذ شركة فوري.

- عن طريق ماكينات الصراف الآلي للبنوك ATM.

-  التطبيق الإلكتروني للهواتف المحمولة مخصص لصاحب المعاش.

خطوات الاستعلام عن معاش نوفمبر 2023

يمكن للمتقاعدين  والمسفيدين من معاش تأمينات لشهر نوفمبر 2023 من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

  1. الدخول إلى الموقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط
  2. وإدخال اسم المستفيد وكلمة المرور الخاصة به،
  3. ثم تسجيل الدخول
  4. للاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم
  5. أخيرًا يظهر مبلغ المعاش بزيادته المقررة.

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