هل تصرف بالزيادة؟.. الاستعلام عن قيمة معاشات شهر نوفمبر 2023

يكثف قطاع كبير من المواطنين البحث عن قيمة معاش شهر نوفمبر وموعد صرفه وتصدر البحث في الساعات الأخيرة، لا سيما بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي زيادة جديدة استثنائية لرفع بعض الأعباء عن كاهل المواطن المصري بعد ارتفاع معدلات التخضم بشكل ملحوظ محليًا وعالميًا.

معاش شهر نوفمبر 2023

ومن أهم الاهتمامات هو معرفة موعد صرف المعاشات في مصر، وعندما يصل منتصف شهر أكتوبر، يزداد البحث عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وذلك بالتزامن مع تنفيذ زيادة المعاشات والمنحة الاستثنائية الجديدة.

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023:

وفيما يلي موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وموعد تنفيذ زيادة المعاشات الجديدة لعام 2023.

ووفق ما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، سيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 لأصحاب المعاشات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر 2023، وسيستمر صرفها لمدة 5 أيام. وسيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 لحوالى 11 مليون مستفيد.

الاستعلام عن قيمة معاشات شهر نوفمبر 2023

في إطار خطة الدولةل لتحول الرقمي وميكنة العديد من الإجراءات الحكومية أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي يمكن لأصحاب المعاشات من خلاله الاستعلام عن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 من خلال الرابط التالي: [رابط الاستعلام عن معاشات شهر نوفمبر 2023]

وفقًا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يمكن للمواطنين الاستعلام عن صرف معاشاتهم والزيادات المقررة لها من خلال الضغط على الرابط التالي: [رابط الاستعلام عن صرف معاشات شهر نوفمبر 2023] بإدخال الرقم القومي.

متى تصرف زيادة المعاشات؟

بالنسبة لزيادة المعاشات، سيتم تطبيقها في الموعد المحدد، في ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات والمرتبات، إذ صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في تصريحات متلفزة بأن المنحة الاستثنائية الجديدة ستصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين بأثر رجعي من شهر أكتوبر في نوفمبر 2023، وبالإضافة إلى ذلك، سيتم صرف المنحة الاستثنائية لشهري أكتوبر ونوفمبر خلال نوفمبر بزيادة قدرها 600 جنيه.

أماكن صرف معاشات نوفمبر 2023

وسيتم صرف معاشات شهر نوفمبر 2023 في منافذ البريد المصري، والبنوك، والمحافظ الإلكترونية، وماكينات الصرف الآلي للبنوك، وخدمة صرف، ومنافذ فوري وكارت ميزة.