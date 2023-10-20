مع قرب انتهاء شهر أكتوبر حرص المواطنين العاملين في التربية والتعليم على معرفة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين عبر جوجل، وذلك بالزيادة التي قام بإعلانها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

وتستعرض "الدستور" بهذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين في وزارة التربية والتعليم.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر للعاملين بوزارة التعليم

أعلنت وزارة المالية في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لكافة العاملين في وزارة التعليم، موضحة أنه سوف يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر بدء من يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 25 من أكتوبر 2023، وسيستمر صرف مرتبات شهر أكتوبر لمدة (5 أيام) لكي ينتهي في يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2023.

وأوضحت وزارة المالية أنه سيتم صرف مستحقات العاملين وذلك بخلاف المرتبات في أيام 7 و10 و11 من أكتوبر الجاري لعام 2023، مشيرة إلى أنه سيتم إتاحة مستحقات العاملين من خلال ماكينات الصراف الآلي طبقا للمواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

مواعيد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ويبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر بيومها الأول الاثنين الموافق 23 من أكتوبر، وذلك للعاملين بالوزارات والمديريات التالية:

«وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزارة التموين، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الإسكان والمرافق، ومديريات التضامن الاجتماعي، ومديريات التموين والتجارة الداخلية، ومديريات القوى العاملة، ومديريات الشؤون الصحية، ومديريات الطرق والنقل».

ونوهت المالية في مصر إلى ضرورة عدم التزاحم على كافة ماكينات الصراف الآلي، منوها إلي أن المرتبات سوف تكون متاحة في أي وقت بداية من التاريخ المقرر لبدء الصرف للمرتبات في كل الجهات الإدارية.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وتوفر وزارة المالية في مصر، للموظفين والعاملين في الجهاز الإداري في الدولة، العديد من الأماكن لصرف مرتبات شهر أكتوبر لعام 2023، وقد جاءت على النحو التالي:

فروع البريد المصري بأي محافظة.

ماكينات الصراف الآلي «ATM».

كافة فروع البنوك.

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مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

ومن الجدير بالذكر أنه جاء في بيان المالية لموعد صرف مرتبات شهر أكتوبر، موعد صرف مرتبات الشهور المتبقية من عام 2023 أيضا، وقد جاء موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر بداية من ٢٣ نوفمبر، والمتأخرات ستكون أيام (٨، ٩، ١٢) من الشهر ذاته.

بينما جاء مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر من يوم ٢٤ ديسمبر، وكافة متأخرات مستحقات العاملين ستكون أيام (٧، ١٠، ١١) من الشهر.