منتصف الأسبوع.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر هل تصرف بالزيادة؟

مع بدء الثلث الأخير من شهر أكتوبر يتساءل الكثير من موظفي القطاع العام عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لا سيما أنه يأتي بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدني للأجور ليتناسب مع ارتفاع التضخم في مصر والعالم الأمر الذي تسبب في ارتفاع كافة السلع الغذائية والمعمرة والسلع الترفيهية.

مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٣

تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، حيث ارتفع معدل البحث بين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ٢٠٢٣

وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت وزارة المالية عن مواعيد صرف مرتبات الثلاث أشهر القادمة؛ أكتوبر ونوفمبر وديسمبر المقبلة للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور المقرر أربعة آلاف جنيه للدرجة السادسة في القطاع العام.

وبحسب وزارة المالية، يمكن للموظفين والعاملين في الدولة من القطاعين العام والخاص الحصول على مرتبات شهر أكتوبر 2023 من يوم الاثنين المقبل الموافق 23 أكتوبر 2023، وذلك من خلال ماكينات الصرف الآلي للبنوك ومكاتب البريد المتوفرة في مختلف المحافظات ونوهت الوزراة إلى عدم التزاحم على ماكينات الصرف.

زيادة الأجور في مصر أكتوبر ٢٠٢٣

وفي سبتمبر الماضي أعلن الرئيس السيسي من محافظة بني سويف رفع الحد الادني للمرة الثانية هذا العام بشكل استثنائي، وتمت زيادة الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من أول أكتوبر 2023، وجاء ذلك ضمن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي تشمل رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي وزيادة العلاوة الاستثنائية ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

شرائح المرتبات في مصر

ويصل الحد الأدنى للأجور بعد هذه الزيادة إلى 11 ألف جنيه شهريًا، والحد الأدنى للأجور يختلف بحسب الدرجة والوظيفة، حيث يصل إلى 9 آلاف جنيه للدرجة العالية، و7500 جنيه للمدير العام، و7 آلاف جنيه للدرجة الأولى، و6 آلاف جنيه للدرجة الثانية، و5500 جنيه للدرجة الثالثة، و5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة، و4500 جنيه للدرجة الخامسة، و4 آلاف جنيه للدرجة السادسة. وسيتم بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها في موعد يحدد لاحقًا.