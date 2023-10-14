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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين بالدولة والقطاع الخاص من المواضيع التى يتزايد كعدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023

كانت وزارة المالية  قد أعلنت منذ بداية شهر أكتوبر الجاري عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 ، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لوزارة المالية، على أن يتم صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ثلاث أيام من الشهر ذاته.

نشرت وزارة المالية بيانا رسميا على موقعها الإلكتروني تبعته بمنشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” يتحدث عن موعد بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، للعاملين بالدولة في القطاع العام والخاص، والمتأخرات من المستحقات تكون في أيام 8، و9، و10 من الشهر ذاته.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 

وأشار البيان إلى أنه من المقرر صرف شهر نوفمبر 2023 بدءًا من 23 نوفمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه.

 

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يتم تقسيم صرف المرتبات على 5 أيام، حسب ما نشرته المالية من خلال بيانها على فيسبوك وهي كالآتي:

23 أكتوبر: 66 وزارة وهيئة ومصلحة.

26 أكتوبر: 40 وزارة وهيئة ومصلحة.

27 أكتوبر: 25 وزارة وهيئة ومصلحة.

28 أكتوبر: 15 وزارة وهيئة ومصلحة.

29 أكتوبر: 10 وزارات وجهات.

يذكر أن هناك زيادة غلاء تصرف للعاملين بالدولة قيمتها 600 جنيه بدلا من 300 جنيه وهى زيادة مقدرة  لجميع العاملين بالدولة، من مدنيين وعسكريين، بمختلف قطاعات الدولة.

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