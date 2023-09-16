الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بعد قرارات رئيس الجمهورية اليوم.. تفاصيل زيادة رواتب القطاع الخاص 2023

رواتب القطاع الخاص
رواتب القطاع الخاص

زيادة رواتب القطاع الخاص 2023.. من أكثر الموضوعات بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع البحث جوجل في الساعات الماضية. لذلك نستعرض في التقرير التالي أبرز المعلومات بشأن زيادة القطاع الخاص بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خلال زيارته لمحافظة بني سويف.

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زيادة القطاع الخاص 2023

عرض عضو المجلس القومي للأجور، علاء السقطي، موقف القطاع الخاص من زيادة الأجور بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور وزيادة علاوة غلاء المعيشة. 

وأشار السقطي إلى أنه من المتوقع أن يتخذ القطاع الخاص مبادرات خاصة بعد هذه القرارات، وأن القيادة السياسية وضعت القطاع الخاص في موقف لا يوجد بديل آخر، وإلا ستكون هناك مشكلة.

وأضاف أن قرارات الرئيس السيسي أحرجته كعضو في المجلس القومي للأجور ممثلاً للقطاع الخاص، وأن رفع الحد الأدنى للأجور سيضطر القطاع الخاص أيضًا لرفع الأجور.

وأكد أن هذه القرارات ليست رسالة للحكومة فقط، بل للحكومة والقطاع الأعمال والقطاع الخاص أيضًا.

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قرارات السيسي اليوم


وكان الرئيس السيسي وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة على هامش زيارته لمحافظة بني سويف لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، بما يلي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

زيادة القطاع الخاص مواقع التواصل الاجتماعي جوجل القطاع الخاص المجلس القومي للأجور القرارات الرئيس السيسي

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