نقابة "القطاع الخاص" تثمن قرارات الرئيس السيسي بشأن الحماية الاجتماعية

رحب شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي أصدرها اليوم على هامش افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، لتخفيف عن كاهل المواطنين.

وثمن "خليفة"، زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلا من 300، وزيادة الحد الأدنى ليصبح 4000 جنيه بدلا من 3500 جنيه، مشيدًا برفع الحد الإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة من المستفيدين من تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات 15 %، مشيرا إلى أن هذه القرارات تؤكد دعم الدولة للمواطنين وللفئات الأكثر احتياجًا.

كما عبّر عن ترحيبه بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه، وقيام البنك الزراعي بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين المزارعين، إذ أن ذلك يصب في صالح المواطن والدولة معا.

وأكد أن قرار إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024، فرصة جيدة تعبر بقوة عن مساندة الدولة لكل أذرع التنمية.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم مجال الصحافة

ولفت إلى أن سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة وفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة، يؤكد حرص القيادة السياسية على دعم مجال الصحافة والعاملين به.

"خليفة": نتمنى تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص

وطالب "خليفة"، وزيرة التخطيط بصفتها رئيسة المجلس القومى للأجور بضرورة التحرك وعقد اجتماع عاجل للمجلس القومي للأجور من أجل التقدم بطلب لإقرار رفع الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص أسوة بالعاملين بالقطاع الإداري للدولة من أجل التخفيف عن كاهل 25 مليون عامل بالقطاع الخاص.