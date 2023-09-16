النقابات العمالية تطالب الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس للتخفيف عن المواطنين

أشادت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في محافظة بني سويف.

وأكد عبد المنعم الجمل، أن قرارات الرئيس جاءت في توقيت مناسب، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي أثرت بشكل كبير على أغلب الأسر المصرية، نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال: "قرارات الرئيس تستهدف المواطنين الأكثر احتياجا، لا سيما وأنها شملت العاملين في الدولة والقطاع الخاص، وكذلك أصحاب المعاشات، فضلا عن رفع حد الإعفاء الضريبي".

وأشار الجمل إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على مساندة المواطنين في مجابهة الأعباء المعيشية، متوقعا أن يكون لهذه القرارات الرئاسية مردود إيجابي كبير بين جموع المواطنين.

وطالب عبد المنعم الجمل بالإسراع في تنفيذ التوجيهات الرئاسية.

النائب خالد عيش: قرارات الرئيس انحياز لنبض الشارع ولا يدخر مجهودًا لدعم محدودي الدخل

ومن جهته، قال النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت متوافقة مع متطلبات المرحلة الراهنة، وحتى يكون لدينا نسبة وتناسب بين حجم الدخول وبين الأسعار، مشددًا على أن تلك القرارات انحياز لنبض الشارع وتعكس متابعة الرئيس اليومية لحال المواطنين وأنه لا يدخر مجهودًا لدعم محدودي الدخل ومثال ذلك زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالى "5" ملايين أسرة.

وطالب النائب خالد عيش بضرورة تكاتف رجال الأعمال والمجلس القومي للأجور وأن يكون هناك توافق، حتي يكون لدينا قرارات مماثلة داخل القطاع الخاص الذي يضم ملايين العمال، خاصة وأن الرئيس تحدث حول المتاح والمأمول.