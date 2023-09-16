قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

قرار الرئيس اليوم برفع الحد الأدني للأجور

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى تفاصيل قرارات الرئيس السيسي اليوم.

قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم محافظة بنى سويف وعقد مؤتمرا جماهيريا أعلن من خلاله عن عدة قرارات جديدة لدعم المواطنين، حيث أوضح أنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات، ومنها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم

كما أعلن الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء عن عدد من القرارات التى تساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء ومنها ما يلى:

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