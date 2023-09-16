السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

قرار الرئيس اليوم برفع الحد الأدني للأجور

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى تفاصيل قرارات الرئيس السيسي اليوم.

قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم

زار الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم محافظة بنى سويف وعقد مؤتمرا جماهيريا أعلن من خلاله عن عدة قرارات جديدة لدعم المواطنين، حيث أوضح أنه وجه الحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة بسرعة تنفيذ عدد من الإجراءات، ومنها زيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه لجميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

قرار السيسي بشأن الحد الأدنى للأجور خلال زيارته لمحافظة بنى سويف اليوم

كما أعلن الرئيس السيسى خلال هذا اللقاء عن عدد من القرارات التى تساهم فى رفع مستوى المعيشة للمواطنين وتخفيف الأعباء ومنها ما يلى:

أهالى السويس يرحبون بقرارات رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات

 

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للموظفين والمعاشات.. أبرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

 

-زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح -600- جنيه بدلا من -300- جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

-رفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.

-زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة  15% لأصحاب المعاشات، وبإجمالى 5 ملايين أسرة.

-مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، بإجمالى 11 مليون مواطن.

-سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

- قيام البنك الزراعى المصرى بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.

- إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

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