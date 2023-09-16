الباز: قرارات الرئيس السيسي هدفها تخفيف الأزمة الاقتصادية حتى تنتهي

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، بزيادة المرتبات والمعاشات، وتكافل وكرامة، ورفع الحد الأدنى من الإعفاء الضريبي، هدفها تخفيف الأزمة الاقتصادية حتى تنتهي.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن أصحاب المعاشات يحتاجون دفعة أكثر من ذلك.

ولفت إلى أن كل قرار من قرارات الرئيس السيسي له مسار إجرائي لتطبيقه، الحكومة لديها دراستها لتوفير البند وسيعلن تباعًا عن موعد تطبيق الزيادة، مردفا: "نرجو من الناس لا تتعجل، القرارات لصالح فئات كثيرة في المجتمع، وهي قرارات مهمة وتعكس يقينًا أن النظام السياسي والرئيس والحكومة عارفين الوضع في الواقع، ويتخذون إجراءات لتخفيف تلك الآثار".

وختم بأن الحكومة عاكفة على تحويل القرارات لإجراءات.

قرارات الرئيس السيسي التي أعلن عنها من بني سويف

وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي:

زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.

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