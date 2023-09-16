برلمانى يكشف لـ"آخر النهار" مفاجأة عن موعد تطبيق قرارات الرئيس بزيادة الأجور

قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب سريعًا لمطالب الحوار الوطني، وقراراته اليوم هدفها دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن الرئيس أعطى توجيهًا للحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، لأنها معبرة عن آراء الناس.

كيف تنفذ قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور إلى إجراءات؟

وأردف أن قرارات الرئيس ستحول إلى مجلس النواب مع دور الانعقاد، في الأول من أكتوبر، وتنتهي لقوانين، موضحًا أن كل القرارات تصدر بها تشريعات من مجلس النواب.

وتابع: "الخطوة الأولى أن الحكومة تتقدم لمجلس النواب بحزمة إجراءات تنفيذية، وتصدر القوانين والتشريعات، بعد أن تحول الحكومة القرارات لمبالغ مالية، حيث إن تكافل وكرامة كان ينفق 30 مليارًا، زاد لـ35 مليار جنيه، وترصد المبالغ للعاملين في الدولة والمعاشات".

قرارات الرئيس السيسي بزيادة الأجور والمعاشات وعلاوة الغلاء

وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي:

زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.

مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.

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