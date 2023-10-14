موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة لموظفي الدولة

يتساءل قطاع كبير من الموظفين في القطاع العام والخاص عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 أكثر من أي شهر آخر لا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية على أن يتم التنفيذ ابتداءً من أكتوبر الجاري والصرف من الشهر الجاري.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر لموظفي الدولة

ومن المفترض أن يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يوم الإثنين 24 أكتوبر 2023، وهو أول أيام الصرف لـ العاملين في الوزارات التالية: الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، التموين، الإسكان، التجارة والصناعة، الإسكان والمرافق، مديريات التضامن الاجتماعي، مديريات التموين والتجارة الداخلية، مديريات القوى العاملة، مديريات الشؤون الصحية، مديريات الطرق والنقل.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 للقطاع العام وموظفي الدولة

وقررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لـ الموظفين بـ 66 وزارة وهيئة حكومية يوم 24 أكتوبر 2023، ويستمر الصرف حتى يوم 30 أكتوبر 2023 الجاري.

زيادة المنحة الاستثنائية شهر أكتوبر 2023

مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح “600” جنيه، بدلا من “300” جنيه، بإجمالى “11” مليون مواطن، وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس ويتم صرفها اعتبارا من شهر أكتوبر 2023 المقبل.

زيادة مرتبات شهر أكتوبر

الفترة الأخيرة تحرص الدولة على تحسين أحوال الموظفين المادية والاجتماعية والمادية خاصة متوسطي ومحدودي الدخل، وراعت الدولة زيادة معدلات التضخم محليًا وعالميًا، فأعلن الرئيس السيسي سبتمبر الماضي، وهي ليست الزيادة الأولى هذا العام، ففي يوليو الماضي ارتفع الحد الأدنى لـ 3500 للدرجة السادسة، وفي العام الماضي 2022، رفع الحد الأدنى للأجور من 2400 إلى 2700 جنيه للدرجة السادسة وزادت لباقي الدرجات

مقدار زيادة المرتبات

ووفقا لقرار زيادة الحد الأدنى للأجور الصادر ضمن قرارات حزمة الحماية الاجتماعية التي كشف عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي فتم زيادة الدرجات الوظيفية بقيمة 500 جنيه، ووفقا لما أعلنته وزارة المالية فإن الدولة قررت تنفيذ عدد من قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة ومن بينها زيادة الحد الأدنى للأجور بداية من أكتوبر الجاري، ورفع حد الإعفاء الضريبي