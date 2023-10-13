الجمعة 13 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"جدول كامل".. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

موعد صرف مرتبات شهر
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

ننشر لكم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين، حيث يبحث الكثير من المواطنين والمعلمين والمعلمات عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن موعد صرف مرتبات الشهر الجاري «أكتوبر»، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة الحد الأدنى للأجور والعلاوة الاستثنائية لتخفيف أعباء المعيشة.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الاستثنائية

ونستعرض خلال السطور التالية موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين، والزيادة الجديدة للأجور وأماكن صرف المرتبات.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين

وفي هذا الإطار، نقدم لكم موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للمعلمين، حيث كشف طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة، بدءًا من يوم 23 أكتوبر، وحتي يوم 29 من نفس الشهر، أي تستمر لمدة 4 أيام.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة 2023

وفي هذا الصدد، أعلن  محمد معيط، وزير المالية أنه سيتم تطبيق الزيادة الجديدة للعاملين في القطاع الإدراي بتكلفة تبلغ 60 مليار جنية، بدءًا من هذا الشهر، لتصبح الزيادة الجديدة 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وفي هذا الجانب، نعرض لكم أماكن صرف المرتبات، كما أوضحت وزارة المالية للموظفين والمعلمين بالجهاز  الإداري في الدولة، جاءت أماكن الصرف علي النحو التالي:

- فروع البريد المصري في أي محافظة.
- ماكينات الصرف الآلي «ATM».
- فروع البنوك

الحد الأدنى لأجور العاملين بالزيادة الجديدة

وفي سياق متصل، نعرض لكم المرتبات بعد الزيادة الجديدة لأجور العاملين بالدولة، جاءت كما يلي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها أصبح 11 ألف جنيه بدلا من 10500 جنيه.
- الدرجة العالية وما يعادلها أصبح 9000 جنيه، بدلا من 8500 جنيه.
- درجة المدير العام وما يعادلها أصبح 7500 جنيه، بدلا من 7000 جنيه
- الدرجة الأولى وما يعادلها أصبح 7000 بدلا من 6500 جنيه.
- الدرجة الثانية وما يعادلها أصبح 6000 بدلا من 5500 جنيه.
- الدرجة الثالثة وما يعادلها أصبح 5500 جنيها بدلا من 5000 جنيه.
- الدرجة الرابعة وما يعادلها أصبح 5000 بدلا من 4500 جنيه.
- الدرجة الخامسة وما يعادلها أصبح 4500 جنيه، بدلا من 4000 جنيه.
- الدرجة السادسة وما يعادلها أصبح 4000 جنيه، بدلا من 4500 جنيه.

24 أكتوبر.. موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وقيمة الزيادة

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