يبحث كثير من الموظفين والمواطنين على محرك البحث جوجل عبر الإنترنت عن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة، وذلك عقب إعلان وزارة المالية عن جدول المواعيد.

يرصد "الدستور" في التقرير التالي كل المعلومات والتفاصيل الكاملة عن موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة والمقرر أن تبدأ من يوم الاثنين 23 من أكتوبر.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر ولمدة 5 أيام “23 و24 و25 و26 و28 أكتوبر”، على أن يتم صرف المتأخرات أيام ٨، و٩، و١٠ من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2023

أعلنت وزارة المالية أنه سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الخميس ٢٣ نوفمبر ويستمر حتي يوم الاربعاء 28 نوفمبر المقبل، على أن يتم صرف المتأخرات أيام ٨، و٩، و١٢ من الشهر نفسه.

كما تقرر بدء صرف مرتبات شهر ديسمبر اعتبار من يوم الأحد ٢٤ ديسمبر ويستمر حتى يوم الخميس 28 ديسمبر المقبل، والمتأخرات أيام ٧، و١٠، و١١ من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

أماكن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

ويستطيع الموظفين صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 من خلال ماكينات الصرف الآلي بداية من يوم الاثنين الموافق 23 أكتوبر المقبل، ولمدة 5 أيام متتالية أي أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 تستمر حتى يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023.

قيمة زيادة المرتبات لموظفي الدولة وفقا للدرجات الوظيفية

تم زيادة مرتبات الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها لنحو 11 ألف جنيه بدلًا من 10500 جنيه.

كما تم زيادة مرتبات الدرجة العالية وما يعادلها لنحو 9000 جنيه بدلًا من 8500 جنيه.

وكذلك درجة المدير العام وما يعادلها تزداد لتصبح 7500 جنيه بدلًا من 7000 جنيه

وتم زيادة مرتبات الدرجة الأولى وما يعادلها لتصبح 7000 بدلًا من 6500 جنيه.

وايضا تم زيادة مرتبات الدرجة الثانية وما يعادلها لتصبح 6000 بدلًا من 5500 جنيه

وتم زيادة مرتبات الدرجة الثالثة وما يعادلها لتصبح 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

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