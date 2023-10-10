تفاصيل جديدة عن سداد مديونية المعاشات بين المالية والتأمينات للعام 23/2024

بدأت الحكومة سداد الدفعة الخامسة من أقساط المديونية التاريخية بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بقيمة 202.1 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية 2023/2024، اعتبارًا من يوليو الماضى، بقيمة 16.8 مليار جنيه عن كل شهر على مدار السنة.

سداد القسط الخامس للتأمينات



وبحسب منشور حصلت عليه "الدستور"، يتم سداد 134.4 مليار جنيه من قيمة القسط السنوى نقدًا عن أشهر يوليو أغسطس وسبتمبر ونوفمبر 2023 وأشهر يناير ومارس وأبريل ومايو من عام 2024، بينما تسدد وزارة المالية الأقساط الموزعة عن باقي أشهر السنة بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال.

سندات مالية قابلة للتداول



وأوضح المنشور أنه سيتم سداد القسط عن الربع الأول من العام المالى الحالى 2023/ 2024 بإجمالي 50.4 مليار جنيه، بينما يسدد القسط عن شهر أكتوبر الجارى بقيمة 16.8 مليار جنيه بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال، على أن يسدد قسط شهر نوفمبر نقدًا بنفس المبلغ المقرر وهو 16.8 مليار جنيه.

وفى أشهر ديسمبر ومارس ويونيو القادم تتولى وزارة المالية سداد قيمة القسط الشهرى بموجب سندات قابلة للتداول تصدر على الخزانة العامة لصالح صندوق التأمين الاجتماعى بمتوسط سعر الفائدة على السندات التى تصدر بذات الآجال، بينما يسدد القسط عن أشهر يناير ومارس، أبريل ومايو نقدًا بقيمة 16.8 مليار جنيه عن كل منهما.

إلزام المالية بالسداد سنويا

وتلتزم وزارة المالية بإدراج القسط السنوى بزيادة 6% مركبة سنويًا ولمدة 45 سنة المتبقية وذلك ضمن اعتمادات الموازنة العامة للدولة سنويًا، كما تلتزم عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة على مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد سداد الخزانة العامة هذه المبالغ.

ومن المقرر أن يتجمع وزيرا المالية والتضامن الاجتماعى ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى شهر مارس المقبل للاتفاق على آلية سداد القسط السنوى اللاحق وخطة التدفقات النقدية المصاحبة للسداد.