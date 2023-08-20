الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

المالية: دعم الصناديق والحسابات الخاصة بـ671 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2023

الدكتور محمد معيط،
الدكتور محمد معيط، وزير المالية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن دعم الصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات بمبلغ 671 مليون جنيه خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنة بمبلغ 506.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة زيادة تصل إلى 32%، وذلك لتمكينها من صرف رواتب الموظفين في المواعيد المحددة شهريًا، اعتبارًا من شهر يوليو الماضي. 

وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، ومراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأكد بيان صادر عن وزارة المالية أن الدولة تحرص على مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة وأسرهم، وستستمر في تحسين بيئة العمل لهم لرفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين. كما أشار إلى أنه تقرر حفظ حق الموظفين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة في الترقية برفع درجاتهم الوظيفية إلى درجات أعلى، دون تجميد أوضاعهم الوظيفية، وذلك لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم.

وأضاف البيان، أنه يجوز ضم مدة الخبرة العملية والعلمية لهؤلاء العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة، قبل العمل بقانون الخدمة المدنية، وذلك على ضوء ما انتهى إليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

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