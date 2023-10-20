موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 ومتأخرات مستحقات العاملين

استحوذ موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة للأجور، التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.

وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان صحفي، أن صرف مرتبات شهر أكتوبر سيستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح أن صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023

كما أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الخميس الموافق ٢٣ نوفمبر 2023 لمدة ثلاثة أيام.

فيما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

وأوضحت "المالية" في بيانها، أن صرف مرتبات شهر ديسمبر ستبدأ من الأحد الموافق٢٤ ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.

الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق زيادة الأجور 2023

الدرجة الوظيفية الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الحد الأدنى للمرتبات قبل الزيادة الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها 11 ألف جنيه 10.500 الدرجة العالية وما يعادلها 9000جنيه 8500 جنيه درجة المدير العام وما يعادلها 7500 جنيه 7000 جنيه الدرجة الأولى وما يعادلها 7000 جنيه 6500 جنيه الدرجة الثانية وما يعادلها 6000 جنيه 5500 جنيه الدرجة الثالثة وما يعادلها 5500 جنيه 5000 جنيه الدرجة الرابعة وما يعادلها 5000 جنيه 4500 جنيه الدرجة الخامسة وما يعادلها 4500 جنيه 4000 جنيه الدرجة السادسة وما يعادلها 4000 جنيه 3500 جنيه

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