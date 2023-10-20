الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 ومتأخرات مستحقات العاملين

صرف مرتبات
صرف مرتبات

استحوذ موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة للأجور، التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.

وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان صحفي، أن صرف مرتبات شهر أكتوبر سيستمر لمدة 3 أيام.

وأوضح أن صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023

كما أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الخميس الموافق ٢٣ نوفمبر 2023 لمدة ثلاثة أيام.

فيما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

وأوضحت "المالية" في بيانها، أن صرف مرتبات شهر ديسمبر ستبدأ من الأحد الموافق٢٤ ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.

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موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق زيادة الأجور 2023

 الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة الحد الأدنى للمرتبات قبل الزيادة 

الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها

11 ألف جنيه

10.500

الدرجة العالية وما يعادلها

9000جنيه

8500 جنيه

درجة المدير العام وما يعادلها

7500 جنيه

7000 جنيه

الدرجة الأولى وما يعادلها

7000 جنيه

6500 جنيه

الدرجة الثانية وما يعادلها

6000 جنيه

5500 جنيه

الدرجة الثالثة وما يعادلها

5500 جنيه

5000 جنيه

الدرجة الرابعة وما يعادلها

5000 جنيه

4500 جنيه

الدرجة الخامسة وما يعادلها

4500 جنيه

4000 جنيه

الدرجة السادسة وما يعادلها

4000 جنيه

3500 جنيه

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