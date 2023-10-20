موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 ومتأخرات مستحقات العاملين
استحوذ موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 وموعد تطبيق الزيادة الجديدة للأجور، التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع إقرار زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.
موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023
قال طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 لجميع العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية وشركات قطاع الأعمال بداية من يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري.
وأضاف رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان صحفي، أن صرف مرتبات شهر أكتوبر سيستمر لمدة 3 أيام.
وأوضح أن صرف متأخرات مستحقات العاملين لمدة ٣ أيام من كل شهر أيام ٨، ٩، ١٠ من الشهر نفسه.
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر وديسمبر 2023
كما أعلنت وزارة المالية، صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بداية من يوم الخميس الموافق ٢٣ نوفمبر 2023 لمدة ثلاثة أيام.
فيما سيتم صرف متأخرات مستحقات العاملين أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.
وأوضحت "المالية" في بيانها، أن صرف مرتبات شهر ديسمبر ستبدأ من الأحد الموافق٢٤ ديسمبر 2023 وتستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم صرف المتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.
الحد الأدنى للمرتبات بعد تطبيق زيادة الأجور 2023
|الدرجة الوظيفية
|الحد الأدنى للمرتبات بعد الزيادة
|الحد الأدنى للمرتبات قبل الزيادة
الدرجة الوظيفية الممتازة وما يعادلها
11 ألف جنيه
10.500
الدرجة العالية وما يعادلها
9000جنيه
8500 جنيه
درجة المدير العام وما يعادلها
7500 جنيه
7000 جنيه
الدرجة الأولى وما يعادلها
7000 جنيه
6500 جنيه
الدرجة الثانية وما يعادلها
6000 جنيه
5500 جنيه
الدرجة الثالثة وما يعادلها
5500 جنيه
5000 جنيه
الدرجة الرابعة وما يعادلها
5000 جنيه
4500 جنيه
الدرجة الخامسة وما يعادلها
4500 جنيه
4000 جنيه
الدرجة السادسة وما يعادلها
4000 جنيه
3500 جنيه
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