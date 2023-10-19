الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة بالزيادة الجديدة لأول مرة (تفاصيل)

مرتبات شهر أكتوبر
مرتبات شهر أكتوبر 2023

يبدأ صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 للعاملين بالدولة، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، بالزيادة الجديدة التى أقرتها الدولة والتي تشمل تحريك الحدود الدنيا للدرجات الوظيفية ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة ورفع حد الإعفاء الضريبى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

مصادر لـ"الدستور": زيادة الأجور تطبق أكتوبر المقبل.. ولن تصرف بأثر رجعى

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

من المقرر أن يمتد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 العاملين بالدولة وما فى حكمها لمدة 5 أيام خلال الفترة بين يومي 23 و29 من شهر أكتوبر الجارى، والتى ستشهد لأول مرة تطبيق الزيادة المقررة فى رواتب العاملين بالدولة بعد زيادة قيمة الحد الأدنى للأجور من 3700 جنيه إلى 4000 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية، وباقي الدرجات الوظيفية الأعلى تباعًا، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وتصرف أية متأخرات لمستحقات العاملين خلال الفترة بين يومي 8 – 12 من شهر نوفمبر القادم، وفقًا للجدول الذى اعتمده وزارة المالية مؤخرًا لتنظيم صرف رواتب العاملين خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023.

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الزيادة الجديدة فى مرتبات شهر أكتوبر 2023

وتبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذ زيادة أجور العاملين بالدولة أكثر من 20 مليار جنيه، منها 16.4 مليار جنيه لتمويل زيادة قيمة علاوة غلاء المعيشة والحد الأدنى للأجور المقرر صرفها لـ 4 ملايين موظف، و4.5 مليار جنيه لزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25% إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه.

تعديل جدول الأجور للعاملين بالدولة 

كانت وزارة المالية قد عدلت جدول مرتبات العاملين بالدولة المزمع صرفه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، لتصبح الدرجة السادسة 4000 جنيه، الدرجة الخامسة 4500 جنيه، الدرجة الرابعة 5000 جنيه، الدرجة الثالثة 5500 جنيه، الدرجة الثانية 6000 جنيه، الدرجة الأولى 7000 جنيه ، درجة مدير عام 7500 جنيه، الدرجة العليا  9000 جنيه، الدرجة الممتازة 11 ألف جنيه.

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