مصادر لـ"الدستور": زيادة الأجور تطبق أكتوبر المقبل.. ولن تصرف بأثر رجعى

بدأ اليوم الخميس صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 وما فى حكمها للعاملين بالدولة لمدة 5 أيام، في إطار جهود الدولة نحو التيسير على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية، وحفاظًا على التدفقات التنقدية للدولة، حيث تصرف مرتبات شهر سبتمبر وفق الحد الأدنى لكل درجة وظيفية قبل الزيادة الأخيرة في الأجور.

الحد الأدنى للأجور

ويتراوح الحد الأدنى للأجور المقرر صرفه اليوم بين 3500 جنيه و10500 جنيه تبعًا لاختلاف الدرجات الوظيفية، حيث تبلغ قيمة الحد الأدنى لأجر العاملين بالدرجة السادسة نحو 3500 جنيه، و4000 جنيه للدرجة الخامسة، 4500 جنيه للدرجة الرابعة، و5000 جنيه للدرجة الثالثة، و5500 جنيه للدرجة الثانية، و6500 جنيه للدرجة الأولى، و7000 جنيه لدرجة مدير عام، و8500 جنيه للدرجة العليا، و10500 جنيه للدرجة الممتازة.

وأكدت مصادر لـ"الدستور"، أن قرارات زيادة الأجور سيبدأ تطبيقها اعتبارًا من مرتبات شهر أكتوبر المقبل، ولن تصرف بأثر رجعي اعتبارًا من شهر سبتمبر الجارى، وتكون مرتبات سبتمبر هي الأخيرة قبل الزيادة المقررة.

بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة

ويباشر الصرف اليوم العاملون فى وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربى، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، شئون مجلس النواب، قطاع الأعمال العام، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة السياحة، البترول.

كما تشمل العاملين بكل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

فيما يواصل الصرف العاملون بوزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي، والجهات التابعة لهم والقضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ويستأنف الصرف للعاملين بوزارات التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، والجهات التابعة لهم من مصالح وهيئات عامة خدمية واقتصادية، ومديريات الخدمات بالمحافظات التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة، بالإضافة إلى هيئات مستقلة/ جهات وهى الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.