موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة

زادت معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادات الجديدة لموظفي الحكومة عبر موقع جوجل البحثي وذلك مع بداية الأسبوع الأخير من الشهر واقتراب تحويل أموال المرتبات إلى حسابات الموظفين البنكية وفقا للمواعيد التي تم تحديدها في الكتاب الدوري.

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادات الجديدة لموظفي الحكومة

أكد قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية أن عملية صرف رواتب موظفي الدولة من كافة محافظات الجمهورية عن شهر أكتوبر الجاري 2023 سيكون بداية من 23 أكتوبر 2023 وتستمر لمدة 5 أيام فقط على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 من نفس الشهر حيث يتم تتم عملية تحويل الرواتب إلى حساباتهم البنكية وفقا للجدول الزمني للكتاب الدوري.

وأهابت وزارة المالية الملايين من موظفي الهيكل الإداري للدولة بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm، وذلك خلال موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر بالزيادات الجديدة لموظفي الحكومة لتفادي الزحام على كافة فروع البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

موعد صرف رواتب شهر نوفمبر 2023

يتم صرف مرتبات موظفي الدولة بجميع الوزرات والشركات القابضة وشركات قطاع الأعمال عن شهر نوفمبر بدأ من يوم 23 نوفمبر حيث يستمبر لمدة 5 أيام متواصلة على أن يتم صرف المتأخرات أيام 8 و9 و12 من نفس الشهر حيث تتاح أموال المرتبات في ماكينات الصرف وفقا للمواعيد المذكورة في الكتاب الدوري.

تتم عملية الصرف وفقا للزيادة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بتطبيقها خلال زيارته التنموية لمحافظة بني سويف ويأتي على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوة الاستثنائية والمعاشات من أول شهر أكتوبر 2023.

قيمة زيادة الأجور لموظفي الدولة أكتوبر 2023

قيمة مرتبات موظفي الدرجة السادسة 4 آلاف جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة الخامسة 4 آلاف و500 جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة الرابعة 5 آلاف جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثالثة 5 آلاف و500 جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة الثانية 6 آلاف جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة الأولى 7 آلاف جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي درجة المدير العام 7500 آلاف جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة العالية 9 ألاف جنيه بعد الزيادة.

قيمة مرتبات موظفي الدرجة الممتازة 11 ألاف جنيه بعد الزيادة.

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