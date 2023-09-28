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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عاجل.. موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

المرتبات
المرتبات

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023.. زادت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية على محرك البحث الشهير "جوجل" عن موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023، بالتزامن مع بدء صرف مرتبات الشهر الحالي.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023

ستبدأ عمليات صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر. 

وسيتم صرف مستحقات العاملين بخلاف المرتبات في الأيام 7 و10 و11 أكتوبر 2023، ويتم إتاحة مستحقات العاملين عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة في المنظومة المالية الإلكترونية.

ويتضمن هذا التاريخ أيضًا الأيام 25 و26 و28 و29 و30 أكتوبر كأيام صرف المرتبات.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023.. تطبيق الحد الأدنى 

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه من المقرر تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد للعاملين في القطاع الحكومي، والزيادة المقررة لأصحاب المعاشات، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بعد إحالتها إلى مجلس النواب فور انعقاده في أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير المالية، أنه سيتم استحقاق الحزمة الجديدة من الزيادات، بداية من شهر أكتوبر المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية تبلغ 60 مليار جنيه.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023.. جدول الحد الأدني للأجور الجديد

ومن المتوقع تعديل جدول مرتبات العاملين بالدولة، ليصبح الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية على النحو التالي:

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه

الحد الأدني لأجور عمال الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الحد الأدنى لأجور عمال الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على درجة مدير عام 7000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة العليا 8000 جنيه.

الحد الأدنى لأجور العاملين على الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

موعد صرف الزيادة الجديدة فى المرتبات 2023.. رابط الاستعلام عن معاشات شهر أكتوبر 2023

للاستعلام عن موعد صرف معاش أكتوبر 2023 والزيادة الجديدة من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.. اضغط على هذا الرابط.

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