الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة من ماكينات atm

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يتساءل الملايين من موظفي الدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة التي تم الإعلان عنها والتي تنتظر اعتمادها من أعضاء مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في الانعقاد الجديد في بداية شهر أكتوبر الجاري 2023، وذلك وفقا للكتاب الدوري الربع سنوي.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة 

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الربع سنوي الذي ينظم عملية صرف رواتب موظفي الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها من كافة محافظات الجمهورية عن شهر نوفمبر 2023 حيث تبدأ عملية الصرف يوم 23 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 6 أيام حيث تتم عملية الصرف بالزيادة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

فيما تتم عملية صرف المتأخرات للموظفين والعاملين في كافة الجهات الحكومية خلال أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه وفقا للبيان الذي اعتمده وزير المالية وتم اعتماد بشكل رسمي على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm وفقا للمواعيد المعلن عنها.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين بالدولة والقطاع الخاص

النواب يعتمد قوانين الزيادة الاستثنائية للأجور 

يناقش أعضاء مجلس النواب حاليا 3 قوانين حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين علاوة غلاء المعيشة والحماية الاجتماعية وهى الخاصة بزيادة الأجور التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشكل استثنائي للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وإقرار منحة لأصحاب المعاشات و الإعفاء من الضرائب لواقع 9 ألاف جنيه سنويا.

وأهابت وزارة المالية العاملين بكافة الجهات الإدارية في جميع محافظات الجمهورية عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في الأوقات المخصصة لصرف مرتبات الموظفين حيث يتم تحويل الرواتب لحساباتهم في المواعيد المحددة في الكتاب الدوري.

موعد صرف مرتبات أكتوبر 2023 بالزيادة

المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين اختلسوا مرتبات عاملين بأسماء وهمية فى الإسكندرية

مواعيد صرف رواتب ديسمبر 2023

صدر الكتاب الدوري الخاص بتحديد  مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وديسمبر من نفس العام حيث من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 والمتأخرات المستحقة للعاملين خلال الأيام 7 و10 و11 من نفس الشهر وذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.

اقرأ أيضا 

مواعيد صرف معاشات نوفمبر 2023

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر صرف مرتبات شهر نوفمبر مرتبات شهر نوفمبر شهر نوفمبر نوفمبر 2023 الدكتور محمد معيط

مواد متعلقة

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء الأسكندرية 2023

رابط سداد فاتورة التليفون الأرضي.. ووسائل الدفع المعتمدة

موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023.. ومدته في مصر

كيفية تجنب غرامة فاتورة التليفون الارضي شهر أكتوبر 2023

متوفر| طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023-2024

لينك استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023.. وخطوات التظلم

موعد مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 32.. وجدول الحفلات

في أول أيام تطبيق القرار.. السلع المعفاة من الجمارك

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد قليل.. الحكم فى "استبعاد حسين لبيب" من انتخابات الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟