مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة من ماكينات atm

يتساءل الملايين من موظفي الدولة عن مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة التي تم الإعلان عنها والتي تنتظر اعتمادها من أعضاء مجلس النواب خلال الأيام المقبلة في الانعقاد الجديد في بداية شهر أكتوبر الجاري 2023، وذلك وفقا للكتاب الدوري الربع سنوي.

مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 بالزيادة

اعتمد الدكتور محمد معيط وزير المالية الكتاب الدوري الربع سنوي الذي ينظم عملية صرف رواتب موظفي الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها من كافة محافظات الجمهورية عن شهر نوفمبر 2023 حيث تبدأ عملية الصرف يوم 23 نوفمبر 2023 وتستمر لمدة 6 أيام حيث تتم عملية الصرف بالزيادة الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

فيما تتم عملية صرف المتأخرات للموظفين والعاملين في كافة الجهات الحكومية خلال أيام 8 و9 و12 من الشهر نفسه وفقا للبيان الذي اعتمده وزير المالية وتم اعتماد بشكل رسمي على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm وفقا للمواعيد المعلن عنها.

النواب يعتمد قوانين الزيادة الاستثنائية للأجور

يناقش أعضاء مجلس النواب حاليا 3 قوانين حكومية تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين علاوة غلاء المعيشة والحماية الاجتماعية وهى الخاصة بزيادة الأجور التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشكل استثنائي للعاملين في شركات قطاع الأعمال والقطاع العام وإقرار منحة لأصحاب المعاشات و الإعفاء من الضرائب لواقع 9 ألاف جنيه سنويا.

وأهابت وزارة المالية العاملين بكافة الجهات الإدارية في جميع محافظات الجمهورية عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في الأوقات المخصصة لصرف مرتبات الموظفين حيث يتم تحويل الرواتب لحساباتهم في المواعيد المحددة في الكتاب الدوري.

مواعيد صرف رواتب ديسمبر 2023

صدر الكتاب الدوري الخاص بتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 وديسمبر من نفس العام حيث من المقرر أن يبدأ صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم 24 والمتأخرات المستحقة للعاملين خلال الأيام 7 و10 و11 من نفس الشهر وذلك وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية.