المشدد 10 سنوات لـ3 موظفين اختلسوا مرتبات عاملين بأسماء وهمية فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من " ع.ش.ح" و"ك.ح.ه" و" س.ع.أ"، بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيًا، وعزلهما من وظيفتيهما لمدة 3 سنوات، ورد المبلغ المختلس، وقدره 281149 جنيهًا وتغريمهم مبلغًا مساويًا للمبلغ المختلس، ومصادرة المحررات المزورة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بالاختلاس لمال عام.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالله عبدالسميع خطاب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ممدوح محمود أيوب، والمستشار خالد عبدالسلام خلف، والمستشار الدكتور إيهاب رفعت السعدني،

تعود أحدث القضية المقيدة، برقم 15751 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة مكافحة الأموال العامة، بقيام المتهمين باختلاس مال عام من جهة عملهم، وهى إحدى الشركات المساهمة.

كشفت تحريات ضباط مكافحة الأموال العامة، عن قيام كل من " ع.ش.ح" موظفة إخصائي موارد بشرية و" ك.ح.ه" أخصائي موارد بشرية و"س.ع.ا" إخصائية موارد بشرية، بصفتهم من العاملين بإحدى الشركات المساهمة، إخصائيون موارد بشرية بقسم شئون العاملين بشركة ( ه. ت )، اختلسوا أموالًا في حيازتهما بسبب وظيفتهم بلغت مائتين وواحدًا وثمانين ألفًا ومائة وتسعة وأربعين جنيهَا، والمسلمة إليهم بسبب وظيفتهم، بأن حرروا كشوف الصرف مرتبات العاملين بالشركة، وأضافوا إليها زورا أسماء وهمية من غير العاملين، وصرف مرتبات شهرية علي خلاف الحقيقة، وتمكنوا بذلك من صرف تلك المرتبات محتصلين ايها لأنفسهم وإضافتهم الي ملكهم، وكذلك قاموا بوضع إمضاءات نسبوها زوار لأشخاص وهميين علي خلاف الحقيقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين.