المشدد 3 سنوات لمتهمين بترويج الحشيش في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الحشيش في مدينة نصر، بـالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لكلا منهما.

النيابة أسندت للمتهمين تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار في دائرة قسم مدينة نصر.

وشهد معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر، أنه حصل على معلومات تفيد بقيام المتهمين بترويج المواد المخدرة، فقام باستصدار أمر بضبطهما، وبالتوجه لمكان تواجدهما تم ضبطهما، وبتفتيشهما عثر معهما على كمية من مخدر الحشيش وهاتفي محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، ًالهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما.