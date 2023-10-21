السبت 21 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

اعرف تفاصيل الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2023 وشروط الحصول عليه

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين.. من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها عبر مؤشر البحث “جوجل”.

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“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2023

أتاحت نقابة المعلمين رابط إلكتروني من أجل الاستعلام عن المعاش الخاص بأعضائها وشروط الحصول عليه.

الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2023

بلغ عدد المستفيدين  من  معاش نقابة المعلمين  259 ألف معلم بقيمة 102 مليون جنيه، وتوفر بوابة التأمينات الاجتماعية الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين.

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خطوات الاستعلام عن معاش نقابة المعلمين 2023

 

– الضغط على رابط بوابة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط

https://nosi.gov.eg/ar/Pages/HomePage/Home.aspx

 

– الضغط على تسجيل الدخول باستخدام الحساب الشخصي

– النقر فوق علامة التبويب لكلمة"المتقاعدون"

– النقر فوق جمياة "خدمات التأمين"

– الضغط على "تحقق من تطور زيادة المعاش التقاعدي"

 

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر تطبيق الهاتف الذكي

 

للاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي عبر تطبيق الهاتف الذكي، اتبع الخطوات التالية:

- تنزيل تطبيق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على الهاتف الذكي.

- تسجيل الدخول إلى التطبيق باستخدام  الرقم  القومي للمستعلم  وكلمة المرور الخاصة به.

-الضغط على أيقونة “المعاشات”.

-الضغط على خدمة “الاستعلام عن المعاش”.

-تظهر صفحة تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمعاش ، بما في ذلك قيمة المعاش والزيادة التي تم إقرارها.

الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي من خلال البريد الإلكتروني

 

يمكن أيضًا الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي من خلال البريد الإلكتروني، وذلك من خلال إرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني التالي:

[email protected]

يرجى كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم  واسم الأم وتاريخ الميلاد.

بعد ذلك يتم تلقى  رسالة بريد إلكتروني تحتوي على جميع المعلومات الخاصة بالمعاش، بما في ذلك قيمة المعاش والزيادة التي تم إقرارها.

شروط الحصول على معاش نقابة المعلمين

هناك عدة شروط وضعتها وزارة التربيةوالتعليم  ووزارة المالية للحصول على المعاش وهى كالتالى:

– أن يكون  المعلم مسددا رسم اشتراك النقابة من تاريخ قيد اسمه فى الجدول ما لم يكن قد أعفى منه بقرار من مجلس إدارة النقابة العامة

– إذا تقاعد المعلم لبلوغ السن القانونية، أو بسبب عجزه عن العمل قبل بلوغ السن المذكورة ويثبت ذلك بقرار من القومسيون الطبى المختص

– إذا انطبقت علي المعلم القواعد التي تنص عليها اللائحة الداخلية لاستحقاق المعاش.

كما يحصل المعلم على معاش نقابة المعلمين 2023، كل 3 أشهر بإجمالي 259 ألف عضو، بقيمة 102 مليون، كما يبلغ عدد الورثة حوالي 212 ألفًا و664 مستحقًا، بقيمة تصل إلى 29 مليونًا، وحوالي 467 ألف جنيه.

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